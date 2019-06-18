POLİTİKA

Angela Merkel resmi törende fenalaştı tir tir titrediği anlar

Almanya'nın başbakanı Angela Merkel, bugün Alman halkını korkuttu.Polonya Cumhurbaşkanı için düzenlenen resmi törende "zangır zangır" titreyen Merkel'in ayakta durmakta zorlandığı görüldü.

Angela Merkel, Almanya’nın başkenti Berlin’de Ukrayna Cumhurbaşkanı için düzenlenen resmi törende kendine hakim olamayarak adeta zangır zangır titredi. Deutsche Welle Türkçe servisinin sosyal medya heasbında yayınlanan videolarda ayakta durmakta zorlandığı görülen Merkel’in daha sonra törene devam ettiği belirtildi.

Ukrayna’nın çiçeği burnunda cumhurbaşkanı Zelenskiy ile birlikte yürüyen Merkel’in su kaybı yaşadığı için titrediği açıklandı. Merkel’in tören sırasında üç bardak su içerek kendine geldiği belirtildi.

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