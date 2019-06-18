Angela Merkel resmi törende fenalaştı tir tir titrediği anlar

Angela Merkel, Almanya’nın başkenti Berlin’de Ukrayna Cumhurbaşkanı için düzenlenen resmi törende kendine hakim olamayarak adeta zangır zangır titredi. Deutsche Welle Türkçe servisinin sosyal medya heasbında yayınlanan videolarda ayakta durmakta zorlandığı görülen Merkel’in daha sonra törene devam ettiği belirtildi.

Ukrayna’nın çiçeği burnunda cumhurbaşkanı Zelenskiy ile birlikte yürüyen Merkel’in su kaybı yaşadığı için titrediği açıklandı. Merkel’in tören sırasında üç bardak su içerek kendine geldiği belirtildi.