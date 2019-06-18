Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki : "Seçimden sonra da hesabını vereceksin"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultangazi'de toplu açılış töreninde halka hitap etti. Uzun bir aradan sonra toplu açılış törenine katılarak konuşma yapan Erdoğan'ın hedefinde CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu vardı. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

Bize Mursi'yi hatırlatanlarla şu anda yarışıyoruz

"Öncelikle bugün burada bir konuyu da sizinle paylaşacağım o da şu esaretten şehadete yürüyen Mısır halkının seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Murdi kardeşimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Ne yazık ki aynı tarihte içeri alındı aynı tarihte 6 yıl sonra cezaevinde mahkeme salonunda şehadete yürüdü. Mısır halkına ve İslam dünyasına başsağlığı dileklerimi ifade ediyorum. Mursi'nin darbeyle indirilmesini hücrede eziyet çektirilmesini seyreden Batı dünyasını ve tüm insanlığı esefle kınıyorum. Bize Mursi'yi hatırlatanlarla şu anda yarışıyoruz. Pazar günü yapılacak seçimde bir tarafta bize Mursi'yi hatırlatanlar var diğer tarafta adaletle bu yolda yürüyecek olanlar var. Zalimler için yaşasın cehennem.