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Görenlerin nutku tutuldu! Döviz bürosundan çıktı, 32 bin lirayı havaya saçtı

Antalya'da Ali B. isimli vatandaş, bozdurduğu 5 bin 669 dolar karşılığında aldığı 32 bin 773 TL'yi yolda yürürken havaya saçtı. Olayı gören döviz bürosu çalışanı nutkunun tutulduğunu söyledi.

Antalya'da döviz bürosunda 5 bin 669 dolar bozduran Ali B., karşılığında aldığı 32 bin 773 TL'yi yolda yürürken havaya saçtı. Yoldan geçenler atılan paraları toplamak için birbiriyle yarıştı.

Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki döviz bürosuna gelen Ali B., yanında getirdiği 5 bin 669 doları bozdurmak istediğini söyledi. Kapanmak üzere olan döviz bürosu müşterisinin işlemini yaparak dolar karşılığı 32 bin 773 lira verdi.

PARALARI HAVAYA SAÇTI

Para bantlarını çıkaran Ali B., döviz bürosu çalışanı parayı taşıması adına poşet vermeyi teklif etti. Poşet istemediğini belirten Ali B. ise "Bak şimdi ne yapacağım izleyin" diyerek döviz bürosundan çıktı. Dışarı çıkan Ali B., elindeki paraları havaya atmaya başladı. Çevredeki esnaf, parayı düşürdüğünü düşünerek arkasından seslendi. Ancak seslenenlere aldırış etmeyen Ali B., paraları atmaya devam ederek yolun karşısına geçti. Yaklaşık 50 metre boyunca bu şekilde yürüyen Ali B.'nin attığı paraları, çocuklar, turistler, araç sürücüleri topladı. Elindeki para biten Ali B., yürümeye devam ederek gözden kayboldu.

Çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Ali B.'nin attığı parayı almak isteyenlerin yol ortasında birbiriyle yarıştığı gözüküyor.

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