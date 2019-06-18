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Trabzon'da facia: 1 kişi öldü, kayıplar var

Trabzon’un Araklı ilçesinde sağanak sonrası bir hidroelektrik santralinin (HES) borusunun patlaması sonucu taşkın meydana geldi. Olayla ilgili Trabzon Valiliği'nden ''Bir vatandaşımızın cesedine ulaşılmıştır. Haber alınamayan vatandaşlarımıza ulaşma çalışmaları devam etmektedir.'' açıklaması geldi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Araklı ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgede şiddetli yağış sonrası bir hidroelektrik santralinin borusu patladı. Yoğun su akışı nedeniyle mahallede taşkın meydana geldi.

Trabzon’un Araklı ilçesinde sağanak sonrası bir hidroelektrik santralinin (HES) borusunun patlaması sonucu meydana gelen taşkın, Yeşilyurt Mahallesi’ni su altında bıraktı. Taşkın nedeniyle yolları kapanan mahalleye karadan ulaşılamıyor. Suya kapılan araç ve iş makineleri sürüklenirken, ilçede okul ve iş yerleri ile evler sular altında kaldı, 4 ev yıkıldı. Yıkılan evlerin enkazında kalanlar olabileceği belirtilirken, kurtarma ekiplerinin havadan bölgeye ulaşabilmesi için askeri helikopterler talep edildi. Ekipler karadan bölgeye ulaşmak için çalışma yürütüyor. Bu arada Trabzon Valiliği bünyesinde kriz merkezi oluşturuldu. Trabzon ve çevre illerden bölgeye takviye AFAD ve diğer kurtarma birlikleri istendi.  

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