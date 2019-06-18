İsmail Küçükkaya'nın Ekrem İmamoğlu ile görüşmeye geldiği anlar

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı ortak canlı yayını yöneten gazeteci İsmail Küçükkaya'nın yayından önce İmamoğlu ile buluştuğu iddiaları ortaya atıldı.



HABERTÜRK YAZARI NAGEHAN ALÇI’NIN İDDİASI: ‘’KÜÇÜKKKAYA İMAMOĞLU İLE BAŞ BAŞA 1 SAAT GÖRÜŞTÜ’’

Gazeteci Nagehan Alçı, Habertürk TV'de yayınlanan bir programda, "Güvendiğim iki kaynaktan mesaj aldım. Ortak yayından bir-iki gün önce Küçükkaya'nın İmamoğlu'yla buluşup karşılıklı olarak bu yayınla ilgili konuştuğu ve bunu da görenlerin olduğu iddia ediliyor. Doğru mu değil mi bilmiyorum. Çok önemli bir iddia. Bu iddia doğru mudur değil midir? Yayından 2 gün önce bir otelde buluşup 1 saat kadar baş başa görüştüğü yönündeki bir duyum bana şu an güvendiğim kaynaklardan geldi. Doğru mu değil mi? Ben sadece bu soruyu ortaya atıyorum." dedi.