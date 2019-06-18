YEREL

Suriye'de çıkan yangın Türkiye sınırına dayandı!

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan, PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin Haseki iline bağlı Rasulayn ilçesi kırsalında çıkan yangın Türkiye sınırına dayandı.

ŞANLIURFA Ceylanpınar TİGEM’e bağlı Gökçayır işletmesi karşısında yer alan Suriye’nin Rasulayn ilçe kırsalında bilinmeyen bir nedenle yaklaşık 200 dönümlük buğday tarlasında yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle birlikte büyüyen yangın Türkiye sınırına kadar geldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Orman ve TİGEM’e bağlı itfaiye ekipleri Türkiye-Suriye sınırındaki yangına güvenlik duvarı üzerinden müdahale etti.

Yangın Türkiye tarafına sıçramadan kontrol altına alınırken Suriye tarafındaki yangın ise büyüyerek devam ediyor.

Bölgede 11 itfaiye aracıyla önlem alan ekipler Türkiye sınırını aşması ihtimaline karşı yangına müdahale etmek için hazır bekletiliyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD'den Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık askeri destek
ABD'den Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık askeri destek
Fenerbahçe'den öğrencilere 700 liraya kombine
Fenerbahçe'den öğrencilere 700 liraya kombine
ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan bakan adaylığından çekildi
ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan bakan adaylığından çekildi
Küçükkaya'dan Binali Yıldırım'a telefon!
Küçükkaya'dan Binali Yıldırım'a telefon!
Antalya'da Ukraynalı turist babasını vahşice öldürdü
Antalya'da Ukraynalı turist babasını vahşice öldürdü
Trabzonspor, Yusuf Sarı ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
Trabzonspor, Yusuf Sarı ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Deniz olmayan Bilecik'te ilk yüzen o oldu!
Deniz olmayan Bilecik'te ilk yüzen o oldu!
Muğla Bodrum’da lüks sitelerin bulunduğu arazide tüp patladı
Muğla Bodrum’da lüks sitelerin bulunduğu arazide tüp patladı
2019 temmuz ayı yaşlılık maaşı zam mı geldi kaç para oldu?
2019 temmuz ayı yaşlılık maaşı zam mı geldi kaç para oldu?
Trabzon’da taşkın: 1 ölü, 1 kayıp, 1 yaralı
Trabzon’da taşkın: 1 ölü, 1 kayıp, 1 yaralı
Trabzon'da facia: 1 kişi öldü, kayıplar var
Trabzon'da facia: 1 kişi öldü, kayıplar var
Yağmurla gelen çamur Uzugöl’ün rengini değiştirdi
Yağmurla gelen çamur Uzugöl’ün rengini değiştirdi
İsmail Küçükkaya'nın Ekrem İmamoğlu ile görüşmeye geldiği anlar
İsmail Küçükkaya'nın Ekrem İmamoğlu ile görüşmeye geldiği anlar
235 puanla nereye girilir 2019 üniversite taban-tavan puanları belli mi?
235 puanla nereye girilir 2019 üniversite taban-tavan puanları belli mi?