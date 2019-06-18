FOX TV'de Yaparsın Aşkım'daki zengin yarışmacı izleyiciyi çıldırttı!
FOX’un sevilen yarışma programı İlker Ayrık’la Yaparsın Aşkım'da Reyhan Polat ve İsa Polat çifti verdiği cevaplar ve takıldıkları tavır ile İlker Ayrık dahil herkesi şaşkına uğrattı.
FOX’un sevilen yarışma programı İlker Ayrık’la Yaparsın Aşkım’ın bu akşam yayınlanacak bölümünde yarışacak olan Reyhan Polat ve İsa Polat çifti tanıtım fragmanında bile herkesi şoke etti. Çiftin bir ayakkabıya ve tektaşa verdiği para ise İlker Ayrık dahil herkesi şoke ederken akşam yayınlanacak bölümü şimdiden deprem etkisi yaptı. Zengin çift bir çift ayakkabı ve tektaş yüzüğe bakın kaç lira vermiş.
FOX TV'de İlker Ayrık’ın sunduğu Yaparsın Aşkım'ın bu akşamki yayınlanacak olan bölümdeki tanıtım fragmanı bir anda izleyicilerin dikkatini çekti.
İlker Ayrık, kadın yarışmacı Reyhan Polat’a önce, "Bir elbiseye ne kadar para verirsiniz?" diye sordu. Yarışmacı elbiseye çok para vermem diye cevap verince ünlü sunucu, "Peki bir çift ayakkabıya en çok ne kadar ödersin?" diye sorunca, yarışmacının müstakbel eşi İsa İşleyen, "İlker Bey lütfen ayağındaki ayakkabıları sorun" diye ısrar etti.
İsa’yı kırmayan İlker Ayrık ve stüdyodakiler aldıkları cevap karşısında şoka girdiler… Tam 6.000 Lira! Ama asıl şoku daha sonra yaşadılar…