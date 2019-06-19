Fatih Terim'den eski göz ağrısına yeşil ışık

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, 2008 yılından beri gözdesi olan Mevlüt Erdinç’e yeşil ışık yaktı.

Transferde her bölge için ince eleyip sık dokuyan Galatasaray’da amaç, bol alternatifli güçlü bir kadro kurmak. Geçen sezon ‘güçlü kulübe’ sıkıntısı çeken sarı-kırmızılılarda yerli oyuncu rotasyonuna çok önem veriliyor ve transfer politikasının ilkelerinden biri de, kaliteli yerli futbolcu.

Listenin ilk sırasında Vedat var

Bu anlamda forvete de alternatif yerli bir oyuncu isteyen teknik direktör Fatih Terim'in listesinde Çaykur Rizespor'un Kosovalı golcüsü Vedat Muriç var.





Mevlüt'e yeşil ışık yaktı

Fatih Terim ayrıca 2008 yılından beri gözdesi olan Mevlüt Erdinç’e yeşil ışık yaktı. Fatih Terim'in milli golcü için bonservisini alıp gelmesi durumunda kadroya dahil edeceğini ifade etti. Geçen sezonu Antalyaspor’da kiralık olarak geçiren ve toplam 14 gol kaydeden 32 yaşındaki futbolcunun Başakşehir ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.