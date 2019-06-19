Mursi'nin ölümünde skandal iddia: 20 dakika yerde bekletildi yardım edilmedi

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda baygınlık geçirdikten sonra, arkadaşlarının yardım çağrılarına rağmen 20 dakikadan fazla bir süre müdahale yapılmadan yerde bekletilerek ölüme terk edildiği öne sürüldü.

Mursi'nin darbeci Sisi'nin mahkemesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesinin ardından konu ile ilgili tartışmalar devam ediyor.

Independent'ın haberine göre, Babası ve kardeşi Mursi ile birlikte yargılanan Abdullah el Haddad, tanıkların kendisine Mursi yere düştükten sonra 20 dakika kadar kimsenin hiç bir şey yapmadığını söylediğini aktardı.

"Onu ihmal etmeleri kasıtlıydı"

Haddad, görgü tanıklarının ifadelerine dayanarak yaptığı açıklamasında "Düşüşünü ilk fark edenler diğer mahkumlardı ve bağırmaya başladılar. Hekimlerden bazıları, gardiyanlardan ona ilk yardım uygulayabilmek için izin istediyse de 20 dakikada fazla bir süre müdahale yapılmadan yerde bekletildi. Onu ihmal etmeleri kasıtlıydı. Gardiyanların, tutukluların bağırmasından sonra yaptıkları ilk şey, aile üyelerini mahkemeden çıkartmaktı" dedi.

Rejim kalp ameliyatına izin vermedi

Haddad, ayrıca, babasının tutuklanmasından bu yana 4 kalp krizi geçirdiğini fakat rejimin kalp ameliyatına izin vermediğini de ifade etti.

Kafesi yumrukladılar

İsmini açıklamak istemeyen bir aktivistin aktardığına göre, "Mursi konuşmayı kestikten sonra bilincini yitirdi ve kafesin içerisindekiler yaklaşık 10 dakika boyunca onun yardıma ihtiyacı olduğunu bağırarak kafesi yumrukladılar.

Öldürüldüğü iddiaları

Diyabet, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olduğu bilinen Muhammed Mursi'ye baygınlık geçirdikten sonra müdahalenin kasıtlı olarak geciktirilmesi, Mursi'nin öldürüldüğü iddialarını daha da güçlendirdi.