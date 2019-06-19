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Neymar'dan geleceğiyle ilgili bomba itiraf

Neymar'dan geleceğiyle ilgili bomba itiraf

PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, geleceği hakkında açıklamalarda bulunurken, artık Fransız ekibinde forma giymek istemediğini belirtti.

Adı Barcelona, Real Madrid ile anılan 27 yaşındaki yıldız futbolcu Neymar, kariyerinin gidişatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

El Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, yıldız futbolcu PSG Başkanı Nasser-Al Khelaifi'nin Neymar ve diğer yıldız futbolcular hakkındaki değerlendirmelerinin ardından PSG'de oynama isteğini kaybetti.

''Evime geri dönmek istiyorum''
Neymar takımdaki durumu ve geleceği ile ilgili "Burada artık daha fazla oynamak istemiyorum. Hiçbir zaman ayrılmamam gereken evime geri dönmek istiyorum."ifadelerini kullandı.

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