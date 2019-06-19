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İsmail Küçükkaya ve Ekrem İmamoğlu görüşmenin yeni görüntüleri ortaya çıktı

İsmail Küçükkaya ve Ekrem İmamoğlu arasında tarihi program öncesi gerçekleşen görüşmenin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Binali Yıldırım’la Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı ortak canlı yayını yöneten İsmail Küçükkaya’nın yayından önce İmamoğlu’yla buluşması tartışma konusu oldu.

Küçükkaya, İmamoğlu ile oteldeki odada görüştüğünü, Yıldırım’la ise telefonla konuştuğunu açıklamıştı. İmamoğlu ise dün akşam TRT Haber’de katıldığı programda danışmanlarının da olduğu odada toplam görüşmenin 15-20 dakika sürdüğünü, kendisinin ise Küçükkaya ile 2-3 dakika konuştuğunu söyledi. Küçükkaya ve İmamoğlu görüşmesiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Saat 12.13'te lobiden giriş yaparak asansörle 17. kata çıktı

Sabah’ın yayınladığı videoaya göre 13 Haziran Perşembe günü CHP adayının bir konferans verdiği Taksim'deki otele moderatör İsmail Küçükkaya geldi. Küçükkaya saat 12.13'te lobiden giriş yaparak, asansörle 17. kata çıktı. Saat 12.14'te de bu katta, İmamoğlu'nun kullandığı odaya giriş yaptı. İmamoğlu ise saat 13.09'da Küçükkaya'nın kendisini beklediği odaya geldi. Küçükkaya odadan saat 13.55'te ayrıldı.

Küçükkaya o otele dava açacak

Küçükkaya, İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ile görüştüğüne dair güvenlik kamerası görüntülerini paylaşan The Marmara otele dava açacaklarını açıkladı.

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