Binali Yıldırım lehine aday çekecekler mi Karamollaoğlu'ndan net açıklama

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yaklaşan 23 Haziran seçimi öncesi, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın lehine adaylarını çekecekleri iddialarına ''Niye aday koyduk, neden aday çekelim" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın dün Milli gazeteyi ziyaret ettiği sırada Saadet Partisi'nden özür dilemesini değerlendirdi.

Adaylarını çekecekleri iddialarına da yanıt veren Karamollaoğlu, "Sayın Yıldırım'ın ziyaretini, üslubunu taktirle karşılıyorum. Niye aday koyduk, neden aday çekelim" ifadesini kullandı.

''Sadece iki adayın olduğu havanın estirilmesini doğru bulmuyorum''

Çok uzun bir aradan ilk defa iki adayın canlı yayında tartışması önemli olduğuna dikkat çeken Karamollaoğlu ''Sadece iki adayın olduğu havanın estirilmesini doğru bulmuyorum. Niye aday koyduk, neden aday çekelim. Kutuplaşmaya götürülmesine gönlümüz razı değil. Dünyada sağ-sol ayrımı Berlin Duvarı'nın yıkılması ile tansiyonunu kaybetti.'' şeklinde konuştu.

Karamollaoğlu ayrıca şunları söyledi;

Birileri aday çekmeyi sürekli gündeme getiriliyor, adayımızı çekmeyeceğiz. Biz adayımızı çeksek de seçmen kime oy verecek mi, belli mi. O yaklaşımında isabetli olmadığını düşünüyorum. Bizim üzerimize çok önemli bir görev düştüğünü düşünüyorum." dedi.