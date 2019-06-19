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İmamoğlu ile görüşmesi! Fox TV görüntüyü paylaşan The Marmara'ya dava açıyor

İmamoğlu ile görüşmesi! Fox TV görüntüyü paylaşan The Marmara'ya dava açıyor

Gazeteci İsmail Küçükkaya, İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ile görüştüğüne dair güvenlik kamerası görüntülerini paylaşan The Marmara otele dava açacaklarını açıkladı.

İsmail Küçükkaya, Ekrem İmamoğlu ile 'gizlice görüştüğü' şeklindeki haberlerin ardından 'olağan' görüşmenin Binali Yıldırım ile de yapıldığını ifade etti.

Program yoğunluğu gerekçe gösterdi

Program öncesi her iki adayla da görüşmek için danışmanlarla bir araya geldiğini belirten Küçükkaya, İmamoğlu’nun program yoğunluğu nedeniyle görüşmeyi basın toplantısının düzenlendiği The Marmara Oteli'nde gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Yıldırım ile de görüştüğünü söyledi

Küçükkaya aynı şekilde Binali Yıldırım’la da programdan önce görüştüklerini belirtti.

Yüklü bir tazminat davası

Küçükkaya ayrıca FOX TV yönetiminin otel hakkında yüklü bir tazminat davası açacaklarını duyurdu. 

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