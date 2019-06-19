Ticaret Bakanı Pekcan duyurdu: 500 milyon dolarlık destek vereceğiz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Döviz kredisi cinsinden Türk menşeli yatırım malı alımlarına yönelik olarak 100 milyon dolar, orta ve yüksek teknolojili ürün ihracatına yönelik 500 milyon dolarlık destek vereceğiz." açıklaması yaptı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan döviz kredisi cinsinden Türk menşeli yatırım malı alımlarına ilişkin destekleri açıkladı. Pekcan, Türkiye'nin yüksek teknolojili ürün ihracatının artırılması hedefine katkı sağlayacak destekleri duyurdu.

Bakan Pekcan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

100 milyon dolar destek

-Döviz kredisi cinsinden de Türk menşeli yatırım malı alımlarına yönelik olarak 100 milyon dolar, orta ve yüksek teknolojili ürün ihracatına yönelik 500 milyon dolarlık destek vereceğiz.

Milyar liralık kredi desteği

-Türk Eximbank aracılığıyla bu yıl yüksek teknolojili ürün ihracatına 2 milyar liralık kredi desteği sağlayacağız.

İhracat ayağını daha da kuvvetlendirecek

-ivme finansman paketinin ihracat ayağını daha da kuvvetlendirecek bu desteklerimiz Türkiye’nin yüksek teknolojili ürün ihracatının artırılması hedefine ve yatırımda sermaye malı kullanımına önemli katkı sağlayacak.