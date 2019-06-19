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Kontrolden çıkan tırdan dökülen domatesler karayolunu tarlaya çevirdi

İhlas Haber Ajansı
Kontrolden çıkan tırdan dökülen domatesler karayolunu tarlaya çevirdi

KONYA'da kontrolden çıkan domates yüklü tır karşı şeride geçerken savrulan kasalarla karayolu adeta domates tarlasına döndü. 

Kaza, saat 07.30 sıralarında Ereğli Konya Karayolu üzeri ilçe merkezi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şüayip Ü. idaresindeki 20 ACD 725 plakalı domates yüklü tır kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

Tırın dorsesinin savrulmasıyla karayoluna saçılan domates kasaları karayolunu adeta domates tarlasına çevirdi. Tır yaklaşık 150 metre karşı şeritte ilerledikten sonra durabildi.

Tır sürücüsü ise kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu. Kaza sırasında yolun karşı şeridinden başka bir aracın gelmemesi kazanın boyutlarının büyümesinin önledi.

Karayoluna saçılan domatesleri ise çevredeki bazı vatandaşlar tarladan domates toplar gibi topladı.

Temizlik görevlileri de çöp kamyonu ile karayolunda temizlik çalışması yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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