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Uzmanlar uyardı! Yazın pet şişe kullanırken bir kez daha düşünün!

İhlas Haber Ajansı
Uzmanlar uyardı! Yazın pet şişe kullanırken bir kez daha düşünün!

Günlük yaşantının vazgeçilmez malzemelerinin başında gelen pet şişe konusunda uzmanlar çantanıza pet şişe atmadan önce bir kez daha düşünmenizi tavsiye ediyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar, mecbur kalmadıkça pet şişe kullanılmamasını istedi.

Prof. Dr. Mustafa Tayar, bilhassa sıcak havalarda pet şişenin çok daha zararlı hâle geldiğinin altını çizerek, “Havaları ısınması pet şişelerin zararını da artırıyor. Pet su şişeleri asla doğrudan güneşe maruz kalmamalıdır. Market ve büfe önlerinde güneş ışığına maruz kalarak depolanan pet şişe suları ambalajından etkilenmekte, kimyasal etkileşime girerek koku ve tat değişikliği oluşmaktadır. Pet şişeler, özellikle de güneş altında bekletilmiş olanlar, BPA (BisfenolA) riski taşıyor. Yapılan araştırmalar BPA'nın kalp hastalıklarından hormonal sıkıntılara, kısırlıktan gelişim bozukluğuna kadar pek çok hastalığa sebebiyet verebileceğini ortaya koymuştur." dedi.

Plastik şişelerin zararları
Tayar konuşmasının devamında "Ayrıca pet şişeler tabiat için de büyük bir kirleticidir. Plastik şişelerin zararları ile ilgili olarak yazılıp söylenebilecek pek çok şey vardır. Astım, kalp rahatsızlığı, kanser, migren, kısırlıktan, obezite gibi birçok sağlık problemine sebep olduğu bilinen pet şişelerin hammaddesi, bilindiği gibi bir petrol artığıdır. İnternette pet şişenin faydaları diye araştırdığınızda hiç ama hiçbir şey bulamazken, bilinen veya bilinmeyen birçok zararını bulabilirsiniz” diye konuştu. 

"Cam şişeler kimyasal içermez"
Plastik şişelerin yol açtığı zararların insan sağlığını doğrudan etkilediğine işaret eden Prof. Dr. Mustafa Tayar, “Yapısında yer alan ve sonradan katılan yüzlerce kimyasal madde insan sağlığı için ciddi tehditler arz ediyor. Cam ambalajlar, içerisindeki ürünün tadını, kokusunu, aromasını değiştirmez, etkilemez. Özellikle kaynak suları doğadaki en saf ve doğal haliyle masamıza gelir. Cam mikroorganizmalar içermez, kimyasal reaksiyon göstermez. Su, nem, hava geçirmeyerek ürünü bütün diğer ambalajlardan daha iyi korur. Isıya karşı dayanıklıdır. " dedi.

"Cam doğaldır"
Cam şişelerin kullanılmasına dikkat çeken Tayar, "Cam sonsuz kez eritilip biçimlendirilebildiğinden geri dönüşümlüdür. Cam özü doğaldır, doğadan gelir, yani saf doğal içeriklerden oluşur. Cam şişe çevre dostudur. Çevreyi ve sağlığınızı korumak için en sağlıklı ambalaj şeklidir. Kanserojen maddeler içermez. Anti-ultraviyole olarak geliştirilmiştir. İçindekileri radyasyon etkisinden uzak tutar. Doğayı koruma ve doğanın kirlenmesini önlemek için ve de yenilenmeyen doğal kaynaklardan tasarruf etmek için cam şişe tercih edilmelidir” şeklinde konuştu.

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