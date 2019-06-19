Altın Fed öncesi 14 ayın zirvesinde yatay seyrediyor

Altın fiyatları, yatırımcıların Fed'in bugünkü toplantısından çıkacak sonuçları beklemesi ile birlikte 14 ayın en yüksek seviyesi yakınında yatay seyretti. Fed'in bugünkü toplantıda güvercin bir tutum alma konusunda Avrupa Merkez Bankası'na (AMB) katılması bekleniyor.

Spot altın Londra saati ile 07:05'te ons başına 1,345.91 dolar seviyelerinde yatay seyrediyordu. Metal Salı günü, AMB'nin ekonomik görünümün kötüleşme durumunda teşviklere gidebileceğini açıklamasının ardından yüzde 1.1 yükselerek geçen hafta ulaştığı 14 ayın zirvesine yaklaştı. Altın destekli exchange traded fonlarındaki (ETF) altın varlıkları Şubat ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Merkez bankaları küresel çapta altın rezervlerini artırmaya devam etti. Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, Kazakistan altın rezervlerini geçen ay Nisan ayındaki seviyesi olan 11.79 milyon onstan 11.93 milyon onsa çıkardı. Rusya'nın rezervleri ise 70.42 milyon onsa yükseldi.

Spot gümüş ve platin yüzde 0.2 düşerken, palladyum yüzde 0.5 değer kazandı.