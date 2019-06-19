HABER /  GALATASARAY

Sneijder'le el sıkışıldı! Türkiye'ye gelmesindeki tek engel Galatasaray

İhlas Haber Ajansı
Sneijder'le el sıkışıldı! Türkiye'ye gelmesindeki tek engel Galatasaray

Gazişehir Gaziantep, Wesley Sneijder’i transfer etmek istiyor ancak yıldız oyuncunun Galatasaray’dan ayrılırken fesih belgesine koyulan tazminat maddesine takıldı.

Bu sezon tarihinde ilk kez Spor Toto Süper Lig’de mücadele edecek olan Gazişehir Gaziantep’in Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder’i kadrosuna katmak için girişimleri devam ediyor. Transferin önündeki tek engelin ise Galatasaray’ın sözleşme feshi için 20 milyon Euro’luk tazminat maddesi olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde sportif direktörlüğe Ayhan Akman’ı, teknik direktörlüğe de Marius Sumudica’yı getiren Gaziantep ekibi transferde de ses getirecek hamleyi yıldız oyuncuyla yapmak istiyor.

Sneijder ile el sıkışıldı
Kırmızı-Siyahlılar’ın sportif direktörü Ayhan Akman’ın, Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra Katar’ın yolunu tutan ve 2 yıllık kontratı sona eren 35 yaşındaki Sneijder ile el sıkıştığı bildirildi.

Tek engel Galatasaray
Dev transfer girişiminde Sneijder’in de Türkiye’de oynamaya istekli olduğu öğrenilirken, en büyük engelin ise Galatasaray’ın iki yıl önce Sneijder’in sözleşme fesih kağıdına “Futbolcu önümüzdeki 3 yıl içerisinde Türkiye’de başka bir futbol kulübüne transfer olması durumunda şirketimize 20 milyon Euro tazminat ödeyecektir” maddesi olduğu belirtildi.

1.5 milyon Euro teklif edildi
Ayhan Akman’ın yaklaşık 1.5 milyon Euro teklif edilen Sneijder ve Galatasaray Kulübü ile görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Fenerbahçe'den Almanya operasyonu! Transferde bombalar peş peşe patlayacak
Foto Galeri Fenerbahçe'den Almanya operasyonu! Transferde bombalar peş peşe patlayacak Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Tekirdağ'da 42 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Tekirdağ'da 42 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
İmamoğlu yayını sonrası! Saadet'in adayı Gökçınar TRT'yi etiketleyerek çağrı yaptı
İmamoğlu yayını sonrası! Saadet'in adayı Gökçınar TRT'yi etiketleyerek çağrı yaptı
50 yıllık eşini öldüren 80'lik dede 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı
50 yıllık eşini öldüren 80'lik dede 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı
UEFA eski Başkanı Michel Platini'nin akıbeti belli oldu
UEFA eski Başkanı Michel Platini'nin akıbeti belli oldu
Oğlunu kalbinden bıçakladı! Sebebini duyunca şok olacaksınız
Oğlunu kalbinden bıçakladı! Sebebini duyunca şok olacaksınız
Bakan Mustafa Varank 'Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'ni açıkladı
Bakan Mustafa Varank 'Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'ni açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
İşte Umut Bozok'un yeni takımı
İşte Umut Bozok'un yeni takımı
Yüzde 85'i tamamlanan Çamlıca Kulesi'nin işte son hali!
Yüzde 85'i tamamlanan Çamlıca Kulesi'nin işte son hali!
Zerrin Özer'in evlilikleri eşleri kim son evliliği 36 saat sürdü
Zerrin Özer'in evlilikleri eşleri kim son evliliği 36 saat sürdü
Murat Akıncı ne iş yapıyor Zerrin Özer'i hastanelik etti
Murat Akıncı ne iş yapıyor Zerrin Özer'i hastanelik etti
İranlı yolcunun üzerinden çıkan uyuşturucu şok ettti
İranlı yolcunun üzerinden çıkan uyuşturucu şok ettti
Nur Yerlitaş kaç yaşında aslen nereli Arap mı hastalığı ne?
Nur Yerlitaş kaç yaşında aslen nereli Arap mı hastalığı ne?
Avrupa'nın devleri Eljif Elmas için kesenin ağzını açtı
Avrupa'nın devleri Eljif Elmas için kesenin ağzını açtı
Erkenci Kuş 45. bölüm ön izleme
Erkenci Kuş 45. bölüm ön izleme
Yorumlar