Sneijder'le el sıkışıldı! Türkiye'ye gelmesindeki tek engel Galatasaray

Gazişehir Gaziantep, Wesley Sneijder’i transfer etmek istiyor ancak yıldız oyuncunun Galatasaray’dan ayrılırken fesih belgesine koyulan tazminat maddesine takıldı.

Bu sezon tarihinde ilk kez Spor Toto Süper Lig’de mücadele edecek olan Gazişehir Gaziantep’in Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder’i kadrosuna katmak için girişimleri devam ediyor. Transferin önündeki tek engelin ise Galatasaray’ın sözleşme feshi için 20 milyon Euro’luk tazminat maddesi olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde sportif direktörlüğe Ayhan Akman’ı, teknik direktörlüğe de Marius Sumudica’yı getiren Gaziantep ekibi transferde de ses getirecek hamleyi yıldız oyuncuyla yapmak istiyor.

Sneijder ile el sıkışıldı

Kırmızı-Siyahlılar’ın sportif direktörü Ayhan Akman’ın, Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra Katar’ın yolunu tutan ve 2 yıllık kontratı sona eren 35 yaşındaki Sneijder ile el sıkıştığı bildirildi.

Tek engel Galatasaray

Dev transfer girişiminde Sneijder’in de Türkiye’de oynamaya istekli olduğu öğrenilirken, en büyük engelin ise Galatasaray’ın iki yıl önce Sneijder’in sözleşme fesih kağıdına “Futbolcu önümüzdeki 3 yıl içerisinde Türkiye’de başka bir futbol kulübüne transfer olması durumunda şirketimize 20 milyon Euro tazminat ödeyecektir” maddesi olduğu belirtildi.

1.5 milyon Euro teklif edildi

Ayhan Akman’ın yaklaşık 1.5 milyon Euro teklif edilen Sneijder ve Galatasaray Kulübü ile görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi.