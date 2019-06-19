Trabzon'daki sel felaketinde acı haberler peş peşe geldi! 3 kişi öldü 7 kişi kayboldu
TRABZON'un Araklı ilçesinde sağanak yağış sele neden oldu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de kayıp olduğunu açıkladı.
Sel felaketi Trabzon'un Araklı ilçesini vurdu. Kentte şiddetli yağmur etkiliydi. Sağanak ilçeye bağlı Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde sele neden oldu. Dere yatağındaki mahallelerde su bir anda yükseldi. Akıntı 4 ev ve işyerini yıktı, suya kapılanlar oldu. Selin etkili olduğu Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallerine ulaşım sağlanamıyor.
76 vatandaş bölgeden tahliye edildi: Araklı-Bayburt yolu trafiğe kapalı. AFAD, belediye ve jandarma ekipleri bölgede. Sahil Güvenlik ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı çalışmaya havadan destek verdi. Ulaşımın sağlanamadığı yerlerde mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı. Şimdiye kadar 76 vatandaş bölgeden tahliye edildi. Araklı ve çevresinde yağışın etkisini artırması bekleniyor. Bu nedenle tahliye edilenler bölgeden uzaklaştırıldı. Evlerine dönmemeleri yönünde uyarılar yapıldı.
Acı haberi Pakdemirli verdi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu afet bölgesinde incelemelerde bulundu. Bakan Pakdemirli, Araklı'daki selde 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.
''Ben bu kayıplarımız için hepsine Allah'tan rahmet diliyorum'': Pakdemirli, Araklı Kaymakamlığı binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, gündüz saatlerinden itibaren olayı takip ettiklerini belirterek, "En önemli üzerinde durduğumuz konu kayıplarımız. Öncelikle can kayıplarımız maalesef daha evvel sayın valimizin açıkladığı 2 can kaybı şu saat itibariyle 3 can kaybına çıktı. Ben bu kayıplarımız için hepsine Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.