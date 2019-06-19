Trabzon'daki sel felaketinde acı haberler peş peşe geldi! 3 kişi öldü 7 kişi kayboldu

''Ben bu kayıplarımız için hepsine Allah'tan rahmet diliyorum'': Pakdemirli, Araklı Kaymakamlığı binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, gündüz saatlerinden itibaren olayı takip ettiklerini belirterek, "En önemli üzerinde durduğumuz konu kayıplarımız. Öncelikle can kayıplarımız maalesef daha evvel sayın valimizin açıkladığı 2 can kaybı şu saat itibariyle 3 can kaybına çıktı. Ben bu kayıplarımız için hepsine Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.