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Dorukhan'la Abdülkadir'e hangi takım ne kadar teklif etti

Dorukhan'la Abdülkadir'e hangi takım ne kadar teklif etti

Dorukhan Toköz ve Abdülkadir Ömür'ün menajeri Necdet Ergezen, iki milli futbolcuya hangi kulüpten ne kadar teklif geldiğini açıkladı.

Beşiktaşlı Dorukhan Toköz ve Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ün menajeri bu sabah gelen tekliflerle ilgili bilgi verdi.

Menajer Necdet Ergezen, Lig Radyo’da Mehmet Ayan'ın sorularını yanıtladı. Dorukhan Toköz için Udinese'nin teklif yaptığını söyleyen Ergezen "7 milyon Euro’luk bonservis bedeline, 1 milyon Euro’luk performans bonusu ekleyecekler. Ancak Beşiktaş bu teklifi yeterli bulmadı.Biz de bu teklife sıcak bakmadık. 12 milyon Euro gibi haberler çıktı ama böyle bir şey yok. Öyle bir teklif gelmedi. Bana ve kulübe gelen bir teklif yok." dedi.

Abdülkadir Ömür için Monaco'dan teklif
Menajer, Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür için ise Fransız ekibi Monaco'nun devrede olduğunu söyledi. Ergezen "Trabzonspor satmak istemiyor. İlgi çok fazla var. Sadece Monaco’dan değil, diğer takımlardan da teklif var." derken, "Monaco 16 milyon Euro’ya kadar çıktı. 3 milyon Euro bonus ve sonraki satışından yüzde 15 pay veren bir teklifle geldi. Ancak Trabzonspor Abdülkadir'in satışına sıcak bakmıyor." dedi.

Ergezen, Bordo Mavililerin şampiyon olacak bir kadro kurmak istediklerini bunun için de genç futbolcularını takımın önemli bir parçası olarak gördüklerini söyledi.

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