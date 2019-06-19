Burnley'den Beşiktaş'ın teklifine ret

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Burnley, savunma oyuncusu Ben Gibson'ı transfer etmek isteyen Beşiktaş'a olumsuz yanıt verdi.

Yeni sezona yönelik olarak iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek adına Premier Lig ekiplerinden Burnley forması giyen Ben Gibson'ı kiralama teklifinde bulundu.

Sky Sports'da yer alan habere göre Burnley, İngiliz futbolcuyu satın alma opsiyonuyla beraber kiralamak isteyen Beşiktaş'ın teklifini reddetti. Teknik direktör Sean Dyche'ın geçen sezon yaşadığı iki fıtık problemi nedeniyle Burnley forması ile 5 maça çıkabilen Gibson'ı yeni sezonda denemek istediği belirtiliyor.

Gibson, 2018-19 sezonunun başında Middlesbrough'tan 16.900.000 transfer bedeli ile Burnley'e transfer olmuştu. Savunmada sol bek ve stoper olarak görev yapabilen 26 yaşındaki oyuncu iki fıtık problemi nedeniyle geçen sezon 5 maça çıkabilmişti.