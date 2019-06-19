İmamoğlu İsmail Küçükkaya görüşmesi! Sevilay Yılman işi biliyor şoka girmiş

FOX TV'nin başarılı ekran yüzü İsmail Küçükkaya, pazar günü gerçekleşen yayın öncesi Ekrem Küçükkaya ile görüşmesi sebebiyle adeta linç ediliyor. Küçükkaya görüşmeyi AK Partili ve CHP'li isimlerin talep ettiğini belirtse de kimseye dinletemedi. Bugün Sevilay Yılman, Küçükkaya ile tanık olduğu bir olayı aktarırken, Uğur Dündar Ertuğrul Özkök ve Abdülkadir Selvi'den de farklı yorumlar geldi.

23 Haziran pazar günü yapılacak olan İstanbul seçimleri öncesi spekülasyonlar zirve yaptı. Bu noktada İsmail Küçükkaya'nın yayın öncesi Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşme gündeme yerleşmiş görünüyor. Küçükkaya, görüşme talebinin AK Partili Mahir Ünal ile CHP'li Engin Altay'dan geldiğini açıkladı. Ancak bu beyanı The Marmara oteline girerken çıkan görüntülerinin gölgesinde kaldı.

Medyada lince uğrayan İsmail Küçükkaya hakkında herkes bir başka iddia ve ithamda bulunuyor. Bugün bir çok köşe yazarının gündeminde de Küçükkaya vardı. Bunlar arasında Sevilay Yılman'ın anlattıkları hayli dikkat çekici.

İsmail Küçükkaya yayının olacağı hafta Aziz Yıldırım ve Sevilay Yılman ile bir yemekte buluşacakmış. Yayın kesinleşince Yılman'ı arayıp “Sevilay… Samimiyetle söylüyorum… Pazar gününe kadar olan tüm görüşmelerimi iptal ettim. Bizim milleti biliyorsun. Görürler bizleri bir arada. Hiç olmayacak dedikodular üretirler ve hem ben hem başkan hem sen zor duruma düşeriz. Lütfen Aziz Başkan’dan benim adıma özür dile. Biz bu buluşmayı yayından sonra yapalım” demiş.

Sevilay Yılman öğrenince şoke olmuş

Bunun üzerine buluşmaları iptal olmuş. Sevilay Yılman bu hafta Küçükkaya ile İmamoğlu'nun o hafta buluştuğunu öğrenince 'şoke olmuş". Şöyle yazıyor:

"Onun moderatör sorumluluğu almadan çok önce planladığımız bir yemek, buluşma olmasına rağmen sırf İsmail’in tarafsızlığına, objektifliğine halel gelmesin diyerek ortak kararla o yemek programımızı iptal ettik. O nedenle şoka girdim İsmail’in Taksim’in göbeğindeki bir otele gidip İmamoğlu ve ekibiyle görüşme yapmış olmasına.

İsmail için yanlış oldu

Basireti mi bağlandı… Yoksa İmamoğlu ile yüz yüze görüşme için araya birileri girdi de fazlasıyla ısrarcı mı oldular ve o da onları kıramadı mı bilmiyorum. Ama her ne olduysa oldu İsmail açısından yanlış oldu.

Soruları vermiş midir?

Ben kesinlikle bazılarının iddia ettiği gibi program öncesi soruları verip, İmamoğlu’yla prova yapmak amacıyla bu görüşmeyi gerçekleştirdiğine inanmıyorum. Böyle bir niyeti olsa idi bunu kalkıp da İstanbul’un en işlek meydanı olan Taksim’deki en bilinen otellerden birinde yapmazdı.

(...) Daha açık yazayım… Eğer İsmail soracağı soruları vermiş olsaydı İmamoğlu’na! İmamoğlu’nun şov yapmış olması lazımdı o programda! Peki biz böyle bir şov mu izledik? Tabii ki hayır!

UĞUR DÜNDAR'IN YAZDIKLARI Uğur Dündar, İsmail Küçükkaya'nın bugünlerde maruz kaldığı linçten ürküp yayından kaçınmıştı. Bugün köşesinde Küçükkaya'nın linç edildiğini belirtip şunları yazdı:



-Tarafsız davranmak yetmiyor, moderatör ağzıyla kuş tutsa bile linçten kurtulamıyor!..

İlginç şeyler oluyor

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi de 'İstanbul seçiminde ilginç şeyler oluyor' diyerek Küçükkaya olayını yorumladı. "İsmail Küçükkaya’yı çarmıha germek istemem" diyen Selvi şöyle devam etti:

-Bu işlerin ilacı şeffaflıktır. Programın açılışında bu konuda bilgi verebilirdi. Daha önemlisi ise Ekrem İmamoğlu ile görüşmesi hakkında Binali Yıldırım’ı önceden bilgilendirmesi gerekirdi. Şeffaflığa özen gösterilse, Binali Yıldırım’ın “Küçükkaya ile İmamoğlu’nun bir otelde yüz yüze buluşması gayriahlakidir” diye tepki göstermesine gerek kalmazdı. İsmail Küçükkaya’yı çarmıha germek istemem demiştim ama tür ilişkiler hem kendisine hem de Ekrem İmamoğlu’na zarar verir.

Ertuğrul Özkök : Çok vahim bir durum



Ertuğrul Özkök ise İmamoğlu-Küçükkaya görüntülerini köşe yazarı olduğu gazetesine sızdıran The Marmara'ya tepki gösterdi, şunları yazdı:



-Gizli bir göz adeta Küçükkaya’yı adım adım izlemiş. (...) Bu ne demektir biliyor musunuz.... O otele giden hiçbir müşterinin mahremiyeti artık güvende değildir. İsteyenin siyasi menfaati, isteyenin başka emelleri için kullanması amacıyla herkese servis edilebilir demektir.

Buradan ilan ediyorum...

Otel bu konuda bir açıklama yapıncaya kadar, bir daha o otelde ne yemek davetini, ne bir görüşmeyi asla kabul etmeyeceğim... Tavsiyem siz de öyle yapın...