Bugün çok kuvvetli yağmur ve fırtına var! Meteorolojiden 50 ile sel uyarısı geldi

TÜRKİYE beklenmedik yaz yağmurları ile boğuşuyor. Trabzon Araklı'da büyük bir sel felaketine sebep olan yağışlar daha geniş bölgeleri etkileyecek. Ege, Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi uyarı verilen yerler arasında. Meteoroloji sitesinden yayınladığı son dakika bildiriminde sel baskını tehdidi altındaki illeri listeledi.