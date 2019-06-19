Bugün çok kuvvetli yağmur ve fırtına var! Meteorolojiden 50 ile sel uyarısı geldi
Meteorolojiden sel ve kuvvetli yağışlara yönelik son dakika uyarılar arka arkaya geliyor. İzmir, Bursa, Balıkesir, Manisa, Trabzon, Kayseri, Sivas başta olmak üzere bir çok il uyarı verilen yerler arasında.
TÜRKİYE beklenmedik yaz yağmurları ile boğuşuyor. Trabzon Araklı'da büyük bir sel felaketine sebep olan yağışlar daha geniş bölgeleri etkileyecek. Ege, Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi uyarı verilen yerler arasında. Meteoroloji sitesinden yayınladığı son dakika bildiriminde sel baskını tehdidi altındaki illeri listeledi.
Bu iller dikkat!
Meteorolojinin uyarısına göre bugün kuvvetli yağış, fırtına, sel, yıldırım ve heyelan tehlikesi altındaki iller şunlar:
Bursa, Bilecik , Balıkesir, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Kütahya, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Eskişehir, Konya, Çankırı, Yozgat, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, Karaman, Aksaray, Ankara, Burdur, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Antalya, Mersin, Adana, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize
Yağışlara rağmen hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Meteoroloji verisine göre sıcaklık mevsim normallerinde devam edecek. İşte bazı illerin hava durumu tahmini: