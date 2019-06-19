Bugün çok kuvvetli yağmur ve fırtına var! Meteorolojiden 50 ile sel uyarısı geldi

Bugün çok kuvvetli yağmur ve fırtına var! Meteorolojiden 50 ile sel uyarısı geldi

Meteorolojiden sel ve kuvvetli yağışlara yönelik son dakika uyarılar arka arkaya geliyor. İzmir, Bursa, Balıkesir, Manisa, Trabzon, Kayseri, Sivas başta olmak üzere bir çok il uyarı verilen yerler arasında.

Bugün çok kuvvetli yağmur ve fırtına var! Meteorolojiden 50 ile sel uyarısı geldi - Sayfa 1

TÜRKİYE beklenmedik yaz yağmurları ile boğuşuyor. Trabzon Araklı'da büyük bir sel felaketine sebep olan yağışlar daha geniş bölgeleri etkileyecek. Ege, Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi uyarı verilen yerler arasında. Meteoroloji sitesinden yayınladığı son dakika bildiriminde sel baskını tehdidi altındaki illeri listeledi. 

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Bugün çok kuvvetli yağmur ve fırtına var! Meteorolojiden 50 ile sel uyarısı geldi - Sayfa 2

Bu iller dikkat!
Meteorolojinin uyarısına göre bugün kuvvetli yağış, fırtına, sel, yıldırım ve heyelan tehlikesi altındaki iller şunlar:
Bursa, Bilecik , Balıkesir, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Kütahya, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Eskişehir, Konya, Çankırı, Yozgat, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, Karaman, Aksaray, Ankara, Burdur, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Antalya, Mersin,  Adana, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize

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Bugün çok kuvvetli yağmur ve fırtına var! Meteorolojiden 50 ile sel uyarısı geldi - Sayfa 3

Yağışlara rağmen hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Meteoroloji verisine göre sıcaklık mevsim normallerinde devam edecek. İşte bazı illerin hava durumu tahmini:

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Bugün çok kuvvetli yağmur ve fırtına var! Meteorolojiden 50 ile sel uyarısı geldi - Sayfa 4
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