Galatasaray Luyindama'nın bonservisini aldı
Belçika basınına göre Kongolu savunmacı Luyindama, Sarı Kırmızılılarla 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Belçika basını, Galatasaray’ın Luyindama’nın bonservisini aldığını duyurdu. De Standaard gazetesi, geçen sezon başında Standard Liege’den kiralık gelen Kongolu oyuncunun 6 milyon Euro değerindeki satın alma opsiyonunun ödendiğini yazdı.
4 yıllık sözleşme imzalandı
25 yaşındaki oyuncunun ise 4 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. Anlaşmanın da kısa süre içinde duyurulması bekleniyor. 25 yaşındaki oyuncu geçen sezon 17 maçta ilk 11'de forma giydi.
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