HABER /  GALATASARAY

Galatasaray Luyindama'nın bonservisini aldı

Galatasaray Luyindama'nın bonservisini aldı

Belçika basınına göre Kongolu savunmacı Luyindama, Sarı Kırmızılılarla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Belçika basını, Galatasaray’ın Luyindama’nın bonservisini aldığını duyurdu. De Standaard gazetesi, geçen sezon başında Standard Liege’den kiralık gelen Kongolu oyuncunun 6 milyon Euro değerindeki satın alma opsiyonunun ödendiğini yazdı.

4 yıllık sözleşme imzalandı
25 yaşındaki oyuncunun ise 4 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. Anlaşmanın da kısa süre içinde duyurulması bekleniyor. 25 yaşındaki oyuncu geçen sezon 17 maçta ilk 11'de forma giydi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Fenerbahçe'den Almanya operasyonu! Transferde bombalar peş peşe patlayacak
Foto Galeri Fenerbahçe'den Almanya operasyonu! Transferde bombalar peş peşe patlayacak Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İmamoğlu İsmail Küçükkaya görüşmesi! Sevilay Yılman işi biliyor şoka girmiş
İmamoğlu İsmail Küçükkaya görüşmesi! Sevilay Yılman işi biliyor şoka girmiş
Kamu bankalarının ATM kararından vatandaşın haberi yok
Kamu bankalarının ATM kararından vatandaşın haberi yok
Dorukhan'la Abdülkadir'e hangi takım ne kadar teklif etti
Dorukhan'la Abdülkadir'e hangi takım ne kadar teklif etti
Burnley'den Beşiktaş'ın teklifine ret
Burnley'den Beşiktaş'ın teklifine ret
Türkiye’den 'Schengen' başvurularında düşüş yaşandı
Türkiye’den 'Schengen' başvurularında düşüş yaşandı
Paratiroid doku nakli nedir, belirtileri nelerdir? Uzmanından açıklama
Paratiroid doku nakli nedir, belirtileri nelerdir? Uzmanından açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
Karpuz diyeti nasıl yapılır kaç gün haftada 5 kilo gidiyor
Karpuz diyeti nasıl yapılır kaç gün haftada 5 kilo gidiyor
Sur Yapı'nın Antalya Projesi'nin Park etabında inşaat sona yaklaşıyor
Sur Yapı'nın Antalya Projesi'nin Park etabında inşaat sona yaklaşıyor
Nur Yerlitaş kaç yaşında aslen nereli Arap mı hastalığı ne?
Nur Yerlitaş kaç yaşında aslen nereli Arap mı hastalığı ne?
Oğlu tarafından sokağa atılan yaşlı çifte devlet sahip çıktı
Oğlu tarafından sokağa atılan yaşlı çifte devlet sahip çıktı
Google konut sorununa da el atıyor!
Google konut sorununa da el atıyor!
Ege denizindeki satılık ada fiyatıyla dudak uçuklatıyor
Ege denizindeki satılık ada fiyatıyla dudak uçuklatıyor
İsmail Küçükkaya ve Ekrem İmamoğlu görüşmenin yeni görüntüleri ortaya çıktı
İsmail Küçükkaya ve Ekrem İmamoğlu görüşmenin yeni görüntüleri ortaya çıktı
AÖF 3 ders başvuru tarihi AÖF 3 ders sınavı ne zaman yapılacak?
AÖF 3 ders başvuru tarihi AÖF 3 ders sınavı ne zaman yapılacak?
Yorumlar