HABER /  GÜNCEL

Evinde ölü bulunan reklamcı Ayşenur'un ölümünde zehirlenme şüphesi

Demirören Haber Ajansı
Evinde ölü bulunan reklamcı Ayşenur'un ölümünde zehirlenme şüphesi

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, 24 yaşındaki reklamcı Ayşenur A., iki gün önce, arkadaşları tarafından evinde ölü bulundu. Polis, evin ortasında temizlik malzemelerinin bulunduğunu ve genç kadının zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını belirtti.

Yerel gazetenin reklam servisinde çalışan ve pazartesi günü işe gitmeyen Ayşenur A.'nın (24), arkadaşları, meraklanıp, telefonla aradı. Mesai arkadaşları, telefonla da ulaşamadıkları Ayşenur A.'nın Karasu'daki evine gitti.

Zili çalmalarına rağmen kapı açılmayınca çilingir çağıran arkadaşları, eve girdiğinde Ayşenur A.'yı yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Ayşenur A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polisler, olay yerinde inceleme yaparken, Ayşenur A.'nın cansız bedeni de otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri, evin ortasında tuz ruhu ve çamaşır suyu gibi temizlik malzemelerinin bulunduğunu ve genç kadının zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını belirtti. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Karaciğer sağlığını bu şekilde koruyun! İşte dikkat etmeniz gerekenler
Karaciğer sağlığını bu şekilde koruyun! İşte dikkat etmeniz gerekenler
Neymar'dan geleceğiyle ilgili bomba itiraf
Neymar'dan geleceğiyle ilgili bomba itiraf
BM Cemal Kaşıkçı cinayetinin raporunu açıkladı cinayetin arakasında kim var
BM Cemal Kaşıkçı cinayetinin raporunu açıkladı cinayetin arakasında kim var
Galatasaray Luyindama'nın bonservisini aldı
Galatasaray Luyindama'nın bonservisini aldı
İmamoğlu İsmail Küçükkaya görüşmesi! Sevilay Yılman işi biliyor şoka girmiş
İmamoğlu İsmail Küçükkaya görüşmesi! Sevilay Yılman işi biliyor şoka girmiş
Kamu bankalarının ATM kararından vatandaşın haberi yok
Kamu bankalarının ATM kararından vatandaşın haberi yok
ÖNCEKİ HABERLER
Okullar ne zaman açılacak MEB 2019-2020 iş takvimi
Okullar ne zaman açılacak MEB 2019-2020 iş takvimi
Karpuz diyeti nasıl yapılır kaç gün haftada 5 kilo gidiyor
Karpuz diyeti nasıl yapılır kaç gün haftada 5 kilo gidiyor
Ege denizindeki satılık ada fiyatıyla dudak uçuklatıyor
Ege denizindeki satılık ada fiyatıyla dudak uçuklatıyor
Sur Yapı'nın Antalya Projesi'nin Park etabında inşaat sona yaklaşıyor
Sur Yapı'nın Antalya Projesi'nin Park etabında inşaat sona yaklaşıyor
Oğlu tarafından sokağa atılan yaşlı çifte devlet sahip çıktı
Oğlu tarafından sokağa atılan yaşlı çifte devlet sahip çıktı
YKS puan hesaplama 2019 ÖSYM YKS puan hesaplama robotu
YKS puan hesaplama 2019 ÖSYM YKS puan hesaplama robotu
Dorukhan'la Abdülkadir'e hangi takım ne kadar teklif etti
Dorukhan'la Abdülkadir'e hangi takım ne kadar teklif etti
2019-2020 iş takvimi okullar ne zaman açılacak MEB duyurdu
2019-2020 iş takvimi okullar ne zaman açılacak MEB duyurdu
Yorumlar