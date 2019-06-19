HABER /  MEDYA

Gazeteci Cem Küçük’e zorla getirme kararı

Gazeteci Cem Küçük’e zorla getirme kararı

TGRT Haber'de yayınlanan "1 Haber 3 Yorum" isimli programda, 2010 yılında, Gazze’ye insani yardım taşırken İsrail askerlerince düzenlenen saldırıda 9 kişinin öldüğü 56 kişinin yaralandığı Mavi Marmara gemisinde bulunanlara "Manyak" diyen gazeteci Cem Küçük, yargılandığı davaya gelmeyince hakkında zorla getirme kararı çıkartıldı.

İstanbul 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya 44 kişiye karşı “Zincirleme hakaret” suçundan 4 aydan 4 yıl 1 aya kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan gazeteci Cem Küçük katılmadı. Küçük’ün avukatı, müvekkilinin bir televizyon programı nedeniyle davaya katılamadığını bir sonraki duruşmada hazır edeceklerini ve beyanda bulunacaklarını söyledi.

“Pelikan isimli çeteyle hareket halinde”

Saldırıya uğrayan Mavi Marmara Gemisi’nde bulunan müşteki Gülden Sönmez, Cem Küçük'ün katıldığı programda, gemide bulunanları ‘manyak tipler’ olarak değerlendirdiği belirterek, “Bu hakaretin şahsıma yönelik olduğunu düşünmekteyim” dedi. Cem Küçük’ün bir gün sonra da TGRT Haber’de aynı ifadeleri kullanarak sözünün arkasında durduğunu beyan ettiğini belirten Sönmez, “Şahsın bu sözleri, bu hakarete maruz kalan bizlere yönelik infial olmasına neden olmuştur” ifadesinde bulundu. Küçük’ün bu süreçte attığı bir tweet paylaşımına değinen Sönmez, “Tahminime göre Pelikan isimli ile bilinen bir çete ile hareket halinde olması kanaatindeyim” diye konuştu.

Zorla getirilme kararı

Mahkeme, tebliğe rağmen duruşmada hazır bulunmayan Küçük'ün zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Savcıdan 'manyak'ın tanımı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Cem Küçük'ün, 17 Nisan 2017'de özel bir televizyon kanalında yayınlanan 1 Haber 3 Yorum isimli programda sarf etmiş olduğu “manyak” sözünün Türk Dil Kurumu'nun güncel sözlüğünde “Gülünç, garip, şaşırtıcı davranışları olan kişi dışında aptal, çılgın, dengesiz ve deli anlamlarında bir seslenme ünlemi olarak” tarif edilmiş olduğu, şeref ve saygınlığı rencide edici boyutta olarak belirtilmesi nedeniyle zincirleme şekilde hakaret suçunu oluşturduğu belirtildi. Küçük'e isnat edilen suçun uzlaşmaya tabii suçlardan bulunması nedeniyle dosyanın uzlaştırmacıya verildiği, ancak yürütülen uzlaştırma müzekkereleri sonucunda uzlaşmanın sağlanamadığı ifade edildi.

“Hakaret kastım yoktu”

Küçük soruşturma aşamasında verdiği ifadesinde, “Tüm program birlikte değerlendirildiğinde söz konusu dernek(İHH) üyelerine hakaret kastım olmadığı görülecektir. İlgili derneğin temsilcileri olduğunu iddia eden kişiler bu olayın muhatabı değildir. Doğrudan hedef aldığım, kastettiğim herhangi bir kimse bulunmamaktadır. İthal radikaller olarak açıkladığım, kişiler değil, görüşlerdir” demişti.

Ne olmuştu?

Cem Küçük, 2017 yılında, TGRT Haber’deki canlı yayında “Mavi Marmara’daki o manyak tipler. Yani, kafadan İsrail düşmanı, kafadan batı düşmanı kafadan her şeye düşman bir tip var. Garip, garip tipler var Bunlarla da bu yolların ayrılması lazım” demişti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Emniyet uluslararası sulardaki başarısı 12 ton esrar yakalattı
Emniyet uluslararası sulardaki başarısı 12 ton esrar yakalattı
Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok konuşulacak Atatürk sözleri!
Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok konuşulacak Atatürk sözleri!
Evinde ölü bulunan reklamcı Ayşenur'un ölümünde zehirlenme şüphesi
Evinde ölü bulunan reklamcı Ayşenur'un ölümünde zehirlenme şüphesi
Karaciğer sağlığını bu şekilde koruyun! İşte dikkat etmeniz gerekenler
Karaciğer sağlığını bu şekilde koruyun! İşte dikkat etmeniz gerekenler
Neymar'dan geleceğiyle ilgili bomba itiraf
Neymar'dan geleceğiyle ilgili bomba itiraf
BM Cemal Kaşıkçı cinayetinin raporunu açıkladı cinayetin arakasında kim var
BM Cemal Kaşıkçı cinayetinin raporunu açıkladı cinayetin arakasında kim var
ÖNCEKİ HABERLER
YKS puan hesaplama 2019 YKS taban-tavan puanı tablosu
YKS puan hesaplama 2019 YKS taban-tavan puanı tablosu
Okullar ne zaman açılacak MEB 2019-2020 iş takvimi
Okullar ne zaman açılacak MEB 2019-2020 iş takvimi
Hac kafile sorgulaması 2019 Diyanet hacca gidiş ne zaman?
Hac kafile sorgulaması 2019 Diyanet hacca gidiş ne zaman?
Galatasaray Luyindama'nın bonservisini aldı
Galatasaray Luyindama'nın bonservisini aldı
Karpuz diyeti nasıl yapılır kaç gün haftada 5 kilo gidiyor
Karpuz diyeti nasıl yapılır kaç gün haftada 5 kilo gidiyor
KPSS ne zaman 2019 ÖSYM KPSS sınav takvimi güncel tablosu
KPSS ne zaman 2019 ÖSYM KPSS sınav takvimi güncel tablosu
Sur Yapı'nın Antalya Projesi'nin Park etabında inşaat sona yaklaşıyor
Sur Yapı'nın Antalya Projesi'nin Park etabında inşaat sona yaklaşıyor
KPSS ne zaman 2019 ÖSYM sınav takvimi KPSS oturum tarihleri
KPSS ne zaman 2019 ÖSYM sınav takvimi KPSS oturum tarihleri
Yorumlar