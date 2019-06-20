İstanbul seçim sonuçları açıklaması bomba anketçi Murat Gezici uyardı

Yine haftalar aylarca İstanbul’u tartışacağımız bir seçim sonucu çıkacak: O yüzden İstanbul’u AK Parti verecek diyemeyiz. Yine 31 Mart seçimleri öncesinde Gezici araştırma merkezi olarak, bindelik bir hata oranıyla bildik seçim sonucunu ve şunu söyledik: İstanbul sonucu günler haftalar değil aylarca tartışacağımız bir sonuç ile karşılaşacağız. Yine aynı şekilde önümüzdeki seçimde de yine haftalar aylarca İstanbul’u tartışacağımız bir seçim sonucu çıkacak karşımıza ama bu sükunet içerisinde sağduyulu bir şekilde yönetilmelidir.