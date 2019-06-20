İstanbul seçim sonuçları açıklaması bomba anketçi Murat Gezici uyardı
Gezici Araştırma Şirketi GeneL Müdürü Murat Gezici, 23 Haziran İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili "Yine haftalar aylarca İstanbul’u tartışacağımız bir seçim sonucu çıkacak karşımıza" dedi.
23 Haziran İstanbul seçimleri nefes kesen bir yarışa sahne oluyor. YSK’nın 31 Mart İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etmesinin ardından verilen tarih 23 Haziran için artık son dönemece girildi. Seçime sayılı günler kala açıklanan anket sonuçları kafa karıştırdı. Çok sayıda anket şirketi Ekrem İmamoğlu'nun büyük farkla önde olduğunu ilan etti. Son olarak Konda İmamoğlu'nun 9 puan önde olduğunu duyurdu.
Kafa kafaya geçmesi beklenen anketler herkesi şaşırttı. Peki 31 Mart seçimlerini bindelik hata oranıyla bilen Gezici Araştırma Genel Müdürü Murat Gezici seçimler için ne dedi? VOA Türkçe'ye 31 Mart sonrası yaşananları ve 23 Haziran sonrasında yaşanabilecekleri değerlendirdi.
Sayın Erdoğan İstanbul’la var olmuştur: Yaklaşık 25 yılda İstanbul üzerinden bir siyasi parti doğmuştur. Yani İstanbul muhalefetin eline geçerse daha büyük bir güç oluşabilir endişesi de taşıyor olabilir Sayın Erdoğan. O yüzden İstanbul’u bırakmamak için ciddi bir mücadele içinde olduğu görülüyor. Düşünün 17 yıllık AK Parti iktidarının ana kısmı oluşma kısmı İstanbul Büyükşehir’e dayanıyor. Yani şu an Türkiye’yi yöneten başkanın geçmişinde İstanbul yatmaktadır. İstanbul Belediyesi yatmaktadır. Belediye başkanlığı yatmaktadır
Yine haftalar aylarca İstanbul’u tartışacağımız bir seçim sonucu çıkacak: O yüzden İstanbul’u AK Parti verecek diyemeyiz. Yine 31 Mart seçimleri öncesinde Gezici araştırma merkezi olarak, bindelik bir hata oranıyla bildik seçim sonucunu ve şunu söyledik: İstanbul sonucu günler haftalar değil aylarca tartışacağımız bir sonuç ile karşılaşacağız. Yine aynı şekilde önümüzdeki seçimde de yine haftalar aylarca İstanbul’u tartışacağımız bir seçim sonucu çıkacak karşımıza ama bu sükunet içerisinde sağduyulu bir şekilde yönetilmelidir.