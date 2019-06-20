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DHKPC'nin Türkiye sorumlusu İstanbul'da yakalandı

DHKPC'nin Türkiye sorumlusu İstanbul'da yakalandı

İSTANBUL'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda örgütün sözde Türkiye Komitesi Sorumlusu Kamile Kayır'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C'nin talimatları doğrultusunda hareket ettiği belirlenen Halkın Hukuk Bürosu avukatlarına yönelik çalışma başlattı.

"Gri" kategoride yer alıyor

Söz konusu soruşturma kapsamında Kağıthane'de bir örgüt hücresine düzenlenen operasyonda, İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesi "gri" kategoride yer alan ve örgütün sözde Türkiye Komitesi Sorumlusu olan "Derya" kod adlı Kamile Kayır ile avukatlar Ayşegül Çağatay, Nadide Özdemir, Görkem Ağdede, Ebru Timtik, Özkan Aslan ve hukuk bürosunda sekreter olan Gülser Sarıgül gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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