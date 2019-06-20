Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasına İBB'den yanıt!

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun "Mahalle Yönetişim Müdürlüğü" açıklamasına yanıt veren İBB "MBS sayesinde muhtarlar ellerindeki tabletler ile İBB'nin 25 daire başkanlığı, 101 müdürlüğü ve 28 iştirak şirketine anında ulaşabiliyor" dedi.

Ekrem İmamoğlu, 18 Haziran'da muhtar buluşmasında yaptığı konuşmada, "İlk iş olarak, muhtarların taleplerini, önerilerini doğrudan büyükşehir belediyesine ulaştırmalarını sağlayacak 'Mahalle Yönetişim Müdürlüğü'nü kuracağız" demişti.

İBB tarafından yapılan açıklamada ise Muhtarlık Bilgi Sistemi ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

25 daire başkanlığı, 101 müdürlüğü ve 28 iştirak şirketine açılabiliyor

İBB Muhtarlıklar Müdürlüğü, muhtarlarla iletişimin hızlı bir şekilde sağlanması ve mahallelerin sorunlarının kısa sürede çözümlenmesi amacıyla Muhtarlık Bilgi Sistemi (MBS) 2016 yılında hayata geçirdi. 39 ilçede bulunan 959 mahalle muhtarına içinde MBS yazılımının bulunduğu tabletler hediye edildi. Muhtarlık Bilgi Sistemi ile İstanbul'un 959 mahallesinde yaşanan her türlü problem, mahallenin görüşleri, istekleri anlık olarak İBB Muhtarlıklar Müdürlüğü'ne iletilebiliyor. Muhtarların tabletler aracılığıyla gönderdiği fotoğraf ve konum bilgisi ile hızlı ve etkili çözüm sağlanıyor ayrıca detaylı bilgi mahalle muhtarının tabletine iletiliyor. Bu uygulama üzerinden İBB'nin 25 daire başkanlığı, 101 müdürlüğü ve 28 iştirak şirketine açılabiliyor. 2019 yılında hazırlanan yeni yazılımla İBB'nin yanı sıra dış kurumlar da sisteme entegre edildi. Böylece muhtarların talepleri daha geniş bir hizmet alanı kullanılarak çözüme kavuşturulması sağlanıyor. İBB Muhtar Bilgi Sistemi üzerinden muhtarlarla anlık iletişim de yapılabiliyor. Bu uygulama ile mahallelerinin en uç noktalarına kadar hızlı hizmet sağlanıyor."

En iyi uygulama dalında 2 ödül aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Muhtarlık Bilgi Sistemi projesi, yerel yönetimlerde yerel ile iletişimin en etkin uygulaması olarak iki ödül aldı. "Muhtarlık Bilgi Sistemi ile Her An Yanınızdayız" projesi Sağlıklı Kentler Birliği tarafından en iyi uygulama ödülünü alırken, BELHABER internet sitesi tarafında verilen ve belediye oscarları olarak bilinen Yerel Yönetim Proje Ödüllerinde de ödüle layık görüldü.

2016 yılında hayata geçirilen projeye 2019 yılının ilk 6 ayı dahil olmak üzere 2 buçuk yılda 50 bini aşkın başvuru geldi. MBS aracılığıyla gelen muhtar taleplerinin yüzde 97'si hızlı ve etkin bir şekilde çözüme kavuşturuldu.