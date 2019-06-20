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Süleyman Soylu o iddialara ateş püskürdü: Yalan haber çetecileri iş başında

Süleyman Soylu o iddialara ateş püskürdü: Yalan haber çetecileri iş başında

Çorum'un merkeze bağlı Üyük köyünde yaşayanlar, köye açılan taş ocağında dinamitle yapılan patlatmaların içme suyu kaynaklarına zarar verdiğini belirtti. Firmaya kendisinin izin verdiği yönündeki iddialara yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yalan haber çetecileri iş başında. Yine kurgu haberlerle siyaset peşindeler. Masa başı yalan haberiniz için suç duyurusunda bulunacağım" dedi.

Köylüler, Vali Mustafa Çiftçi ile görüşmek için beklemeye başladı. Bir süre sonra dışarı çıkan Vali Yardımcısı Recep Yüksel, köylülerle görüştü. Yüksel, taş ocağının daha önce 4- 5 kez mahkemelik olduğunu ve kararının işletme lehine sonuçlandığını belirterek, konunun yine de ayrıntılı olarak araştırılacağını söyledi.

Bu sırada köylüler ile vali yardımcısı arasında tartışma çıktı. Üyüklüler, daha sonra Vali Çiftçi'nin köye geleceğini öğrenince valilik binası önünden ayrıldı.

"Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değildir"

Tüm endişelerle ilgili de yeniden inceleme başlatacaklarını söyleyen Çiftçi, "Valiliğin önünde birtakım sorunlarınız nedeniyle oturma eylemi gerçekleştirdiğinizi duydum. Bu bölgeyle ilgili geçmişte talepleriniz olmuş, tabi bu talepleriniz incelenecektir. Şunu da huzurlarınızda ifade etmek isterim. Taş ocağının işleten müteahhit Trabzonlu. İçişleri Bakanı'mızla müteahhit arasında bağlantı kurulmuş yani dolayısıyla İçişleri Bakanı'mızın da konuya müdahil olduğu ve yönlendirilmesiyle ruhsat verildiği yönünde ifadeler var. Şerefimle temin ederim ki kesinlikle böyle bir şey söz konusu değildir. Ben Çorum'da göreve başlayalı 7 ay oldu. İçişleri Bakanı'mız beni bu konuyla ilgili ruhsatla ilgili bu kişiyle ilgili arayıp da herhangi bir şey söylemedi. Huzurlarınızda yeminle ifade ediyorum. Bu taş ocağını işleten kişi Trabzonlu olabilir. Konyalı da olabilir. Trabzon'dan gelen bu kişinin iş yapması ruhsat alması gayet normal. Bakanımızın da bu kişiyle hiçbir irtibatı yoktur. Benimle bu konuyla ilgili İçişleri Bakanı'mız da bugüne kadar hiç görüşmemiz olmamıştır. Bunu da şerefimle temin ediyorum" diye konuştu. Vali Çiftçi, konunun araştırılacağını belirterek, köyden ayrıldı.

Soylu'dan tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çorum'daki taş ocağı firmasına kendisinin izin verdiği yönündeki iddialara, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yanıt verdi. Bakan Soylu, t paylaşımında bulundu.

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