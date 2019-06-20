HABER /  YEREL SEÇİMLER 2019

Binali Yıldırım’a makam aracı sorusu çok sert tepki gösterdi

Cumhur İttifakı’nın AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, son dönemde sıkça gündeme getirilen TBMM’nin makam aracını kullanıyor iddialarına sert tepki gösterdi.

Seçim çalışmaları kapsamında sahadaki temaslarını sürdüren Binali Yıldırım’a, bir gazeteci ”Kullandığınız araçla ilgili tartışma yaşanıyor. Hatta bugün de aynı aracı kullandınız. Başbakanlık tarafından kiralandığı konuşuluyor.Kemal Kılıçdaroğlu da kul hakkı vurgusu yaptı, değerlendirmeniz ne olacak?” şeklinde sordu.

Yıldırım’dan sert cevap!

Ben bunu esefle izliyorum diyen Yıldırım ''Benim hakkımda başka bulacak bir şeyi olmayanlar aracımla, başbakanlık evinde oturdu gibi hakikat olmayan konularla uğraşıyorlar. Ben 17 yıldır bu ülkeye hizmet ediyorum. Miyarlarca lira bütçe yönettim, her kuruşun hesabını verdim. Bundan sonra da vermeye hazırım. Olayları çarpıtmaya gerek yok. Bu ülkede Başbakanlık, Meclis Başkanlığı yapan herkese şahsına gece-gündüz 24 saat hiçbir kısıtlama olmadan araç verilir, korumalar verilir. Kaldı ki ben bunları en asgari düzeye indirmiş durumdayım.'' ifadelerini kullandı.

''Ben istesem de bunları reddedemem''

Yıldırım ayrıca şunları kaydetti;

Bu konuda haksız bir saldırıyla karşı karşıya olduğum için doğru dürüst koruma bile yanımda taşımıyorum. Bütün bu düzenlemeler benim dışımda yapılan şeyler. Ben istesem de bunları reddedemem. Çünkü ben Türkiye Cumhuriyeti'nin 15 Temmuz darbesini yaşamış bir Başbakanım. Bu konuların gündeme getirilmesini kınıyorum. Bu kadar söylüyorum."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Geçen seçimde açıklamamıştı! Konda 23 Haziran İstanbul anketi sonuçları
Foto Galeri Geçen seçimde açıklamamıştı! Konda 23 Haziran İstanbul anketi sonuçları Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Marcos Llorente Atletico Madrid'de
Marcos Llorente Atletico Madrid'de
Süleyman Soylu o iddialara ateş püskürdü: Yalan haber çetecileri iş başında
Süleyman Soylu o iddialara ateş püskürdü: Yalan haber çetecileri iş başında
Sondaj gemimiz Yavuz Akdeniz'e uğurlandı
Sondaj gemimiz Yavuz Akdeniz'e uğurlandı
FETÖ’den aranan eski Sayıştay başdenetçisi Akhisar’da yakalandı
FETÖ’den aranan eski Sayıştay başdenetçisi Akhisar’da yakalandı
Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasına İBB'den yanıt!
Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasına İBB'den yanıt!
Fenerbahçe'nin Kjaer teklifi ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin Kjaer teklifi ortaya çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
Murat Paluli resmen Göztepe'de
Murat Paluli resmen Göztepe'de
Muharrem ayı ne zaman 2019 muharrem orucu kaç gün tutulur?
Muharrem ayı ne zaman 2019 muharrem orucu kaç gün tutulur?
Wilma Elles kaç yaşında nereli eşi Kerem Göğüş ile boşandı mı?
Wilma Elles kaç yaşında nereli eşi Kerem Göğüş ile boşandı mı?
Kurban Bayramı ne zaman 2019 Diyanet dini günler takvimi
Kurban Bayramı ne zaman 2019 Diyanet dini günler takvimi
Abdülmetin Balkanlıoğlu kimdir ne zaman öldü ölüm twitter'da TT oldu
Abdülmetin Balkanlıoğlu kimdir ne zaman öldü ölüm twitter'da TT oldu
Murat Akıncı mesleği ne Zerrin Özerr'i hasta eden eşi kimdir?
Murat Akıncı mesleği ne Zerrin Özerr'i hasta eden eşi kimdir?
AÖF 3 ders sınav başvurusu nasıl yapılır AÖF sınav tarihi
AÖF 3 ders sınav başvurusu nasıl yapılır AÖF sınav tarihi
Patagonya nerede hangi kıtada Patagonya devlet mi?
Patagonya nerede hangi kıtada Patagonya devlet mi?
Yorumlar 2 yorum