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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına yanıt veren CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, "Dava açılabilir, her şey olur biz de savunmamızı veririz. Bunu en iyi Erdoğan bilir: Milletin iradesinin önünde hiçbir güç duramaz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerel seçimlere ilişkin yaptığı mitingler ve açıklamalara tepki gösteren İmamoğlu, "Ben Cumhurbaşkanlığı makamını başka bir yere koyuyorum. Bir devlet omurgası vardır bu değişmemeli. İnsanların ortak ve sığınacağı makamlar olmalı. Bu aşırı siyasallaşmanın bir sonucudur. Belli ki bir yoğun kaybetme endişesi oluşmuş akıllarına ne geliyorsa konuşuyorlar" diye konuştu.

Rakibi Binali Yıldırım’ın Sayıştay raporunu kaynak göstererek, Beylikdüzü Belediyesi’nde 6.5 milyonluk kamu zararı tespit edildiğini belirterek, "İmamoğlu ve arkadaşları yargılanıyor" açıklamasına da yanıt veren İmamoğlu, "Çalışanları düşündüğüm için Sayıştay’da sorgulanıyorum. Lüks araçlar, usulsüz tahsisler değil" dedi.

İmamoğlu’nun açıklamalarından başlıkları şöyle:

"Ortaya koyduğu bütün önerileri de kabul ettim"

 (‘Küçükkaya ile görüşmeniz sizce etik mi?’ sorusu üzerine)
-Etik mi sorusunu Mahir Ünal’a sorabilirsiniz. Görüşme yapılacağı konusunda karar birliği yapıldı. Aradı, geldi, bir talebimiz olup olmadığını sordu. Ben kendime düşen etik davranışı yerine getirdim. Diğer kısımda etik kim davranmadı, Sayın Yıldırım etik davrandı mı, davranmadı mı ben bilemem. O kamuoyunun takdirinde.

-Ben hiçbir zaman bu işi basite almadım. Olması için en büyük çaba gösteren benim. Aynı zamanda bu işe ‘Vız gelir tırıs gider’ diyen de Sayın Yıldırım. Onun ortaya koyduğu bütün önerileri de kabul ettim. Kaldı ki ben bir kadın olması konusunda önerimi yapmıştım, onu reddetti. Neden reddetti bilmiyorum. Etik davranış konusunda ahlaki davranışları baştan aşağı yazın, kimin buna uygun olmadığını görürsünüz.

Keşke Cumhurbaşkanı buna dahil olmasaydı

(“31 Mart seçim sonuçlarına en fazla Yunan medyası sevindi” manşetleri) Az önce arkadaşımız etik dedi ya: Siyasi ve ahlak bunlar değerli kavramlar keşke herkes buna uygun hareket edebilse.

Keşke sayın Cumhurbaşkanı karar verdiği şekliyle bu sürprize dahil olmasaydı. Ben Cumhurbaşkanı makamını başka bir yere koyuyorum. Bir devlet omurgası vardır bu değişmemeli.

İnsanların ortak ve sığınacağı makamlar olmalı. Bu aşırı siyasallaşmanın bir sonucudur. Belli ki bir yoğun kaybetme endişesi oluşmuş akıllarına ne geliyorsa konuşuyorlar. Ne geliyorsa ama. Hatta İmamoğlu’ndan sorumlu devlet bakanları. Sakin olsunlar. Bu etik dışı davranışlar 23’üne kadar. 24’ünden sonra her şey değişecek.

Erdoğan'ın 'yargı önünü kesebilir' açıklaması

-Dava açılabilir, her şey olur biz de savunmamızı veririz. Bizim her hareketimiz hukuk çerçevesindedir. Hiçbir akıl yoktur milletin iradesi karşısında duran.

Bunu en iyi Erdoğan bilir: Milletin iradesinin önünde hiçbir güç duramaz.

Gerçekten haberleri izlemeyin noktasındayım. Beni de haberler veriyor. Sorun yok. Ama üzülüyorum, arkadaşlarımızın sorduğu sorular, yok biri Yunan diyecek falan, kirli sözler, tehditler, ‘seçilse bile’ falan demeler, hiç canınızı sıkmayın. Gelin bizi meydanlarda izleyin. Onlar neler konuşuyor ben bölgesel istihdam ofisi kuruyorum. Biz hizmet etmek derdindeyiz onlar da ‘aman burayı kaybetmeyelim’ derdinde. 

Seçime kadar bir programa katılmayacağım.
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