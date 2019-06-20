SON DAKİKA
Genelkurmay çatı davasında karar çıktı! Akın Öztürk ve diğer örgüt elemanları için istenen cezalar belli oldu! Haberin devamı.

Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu sarışın güzelle yakalandı! O da aynı babası gibi bakıyor

Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu sarışın güzelle yakalandı! O da aynı babası gibi bakıyor

Yazıp yönettiği filmlerle adından söz ettiren sanatçı Mahsun Kırmızıgül'ün, oğlu Mahmut Kırmızıgül sarışın güzelle davette boy gösterdi. Mahmut Kırmızıgül'ün babasına olan benzerliği şaşkınlık yarattı.

Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu sarışın güzelle yakalandı! O da aynı babası gibi bakıyor - Sayfa 1

Oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül'ün 20 yaşındaki oğlu Mahmut Kırmızıgül sevgilisiyle ortaya çıktı. Esmerlerle boy gösteren Kırmızıgül bu sefer Yanında sarışın güzel Mina Ceran ile görüntülendi. 

110
Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu sarışın güzelle yakalandı! O da aynı babası gibi bakıyor - Sayfa 2

Sarışın güzelle görüntülendi

İlk kez yanında sarışın bir güzelle görüntülenen Mahmut Kırmızıgül, objektifleri pek sevmiyor. Babası Mahsun Kırmızıgül'ün bu yüzden küstüğünü söylüyor. 

210
Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu sarışın güzelle yakalandı! O da aynı babası gibi bakıyor - Sayfa 3

Elini hiç bırakmadı

Davete Mina Ceran ile katılan Mahmut, sevgilisinin elini bir an olsun bırakmadı.

310
Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu sarışın güzelle yakalandı! O da aynı babası gibi bakıyor - Sayfa 4

Babasına olan benzerliği şaşırttı

Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül'ün babasına olan benzerliği ise dikkat çekti. 

410