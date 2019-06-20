Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu sarışın güzelle yakalandı! O da aynı babası gibi bakıyor
Yazıp yönettiği filmlerle adından söz ettiren sanatçı Mahsun Kırmızıgül'ün, oğlu Mahmut Kırmızıgül sarışın güzelle davette boy gösterdi. Mahmut Kırmızıgül'ün babasına olan benzerliği şaşkınlık yarattı.
Oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül'ün 20 yaşındaki oğlu Mahmut Kırmızıgül sevgilisiyle ortaya çıktı. Esmerlerle boy gösteren Kırmızıgül bu sefer Yanında sarışın güzel Mina Ceran ile görüntülendi.
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Sarışın güzelle görüntülendi
İlk kez yanında sarışın bir güzelle görüntülenen Mahmut Kırmızıgül, objektifleri pek sevmiyor. Babası Mahsun Kırmızıgül'ün bu yüzden küstüğünü söylüyor.
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Elini hiç bırakmadı
Davete Mina Ceran ile katılan Mahmut, sevgilisinin elini bir an olsun bırakmadı.
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Babasına olan benzerliği şaşırttı
Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül'ün babasına olan benzerliği ise dikkat çekti.
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