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Kadıköy'de yemek yiyen kadın dehşeti yaşadı!

Kadıköy'de yemek yiyen kadın dehşeti yaşadı!

KADIKÖY’de restoranda yemek yiyen kadına yumruk atan sanık, ‘kasten yaralama’ suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kadıköy'de bir restoranda yemek yiyen kadını darbettiği gerekçesiyle yargılanan sanığa, "kemik kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Anadolu 14. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Abdulkadir İnal katılmazken müşteki Asuman Bayrak ve avukatı hazır bulundu. Duruşmaya, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da katıldı.

"Niye vuruyorsun bana?"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Muhammed Furkan Bal, olay günü söz konusu restoranda yemek yediğini belirterek, "Asuman Hanım tek başına masadaydı. Birden kucağında çocuk bulunan bir adamın yumruk attığını gördüm. Asuman Hanım 'Niye vuruyorsun bana?' dedi. Ben olaya müdahale etmek istedim. Bu sırada kucağındaki çocuğu benim üzerime doğru yönlendirdi. Öncesinde herhangi bir kavga ve tartışma sesi duymadım." ifadelerini kullandı.

Müşteki Asuman Bayrak'ın avukatı Rukiye Leyla Süren de sanıktan şikayetçi olduklarını kaydederek, cezalandırılmasını istedi.

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