Fenerbahçe'nin Kjaer teklifi ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin transferi gündeminde yer alan eski oyuncusu Simon Kjaer’i kadrosuna katabilmenin çarelerini aradığı ortaya çıktı.

Kabus gibi bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe'nin gündemine gelen Simon Kjaer’le ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Kısa bir süre önce dostlarıyla yemek yemek için Türkiye’ye gelen ve dönüş için yeşil ışık yakan 30 yaşındaki Danimarkalı stoperin serbest kalma bedelinin 8 milyon euro olduğu belirlendi.

Bu parayı ödemek istemeyen Sarı-Lacivertliler’in ise İspanyollar’a Eljif Elmas+10 milyon euro karşılığında Kjaer’i bize verin önerisinde bulunduğu kaydedildi. Kjaer, 12.5 milyon euroya Sevilla’ya satılmıştı.