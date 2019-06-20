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Vladimir Putin canlı yayında tüm dünyaya açıkladı! Sonu felaket olur

Vladimir Putin canlı yayında tüm dünyaya açıkladı! Sonu felaket olur

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her yıl canlı yayınlanan Direkt Hat programında ABD'nin İran'a karşı güç kullanmasının "felaket" olacağını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, televizyonlardan her yıl canlı yayınlanan Direkt Hat programında halkın sorularını yanıtladı.

Son zamanlarda ABD ile İran arasında artan gerilime dair de bir değerlendirmede bulunan Rus lider, "Eğer ABD İran'a karşı güç kullanırsa bu Ortadoğu için felaket olur" dedi.

Umman Körfezi'nde geçen hafta iki büyük petrol tankerinde patlamalar olmuş, Washington yönetimi saldırının arkasında İran olduğunu iddia etmişti.

Bölgede İran'a karşı askeri yığınağını artıran ABD'nin, bu sabah, İran Devrim Muhafızları tarafından İHA'sı düşürülmüştü.

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