Araklı'da durum çok kötü! Bakan güvenli yerlere gidin çağrısı yaptı

Çamur seli yuttu : 5 kişi öldü 5 kayıp var

Sel felaketinden en çok Araklı'nın Yeşilyurt mahallesi etkilendi. Şiddetli yağışla birlikte dağın bir parçası kaydı ve dere yatağına doldu. Çamur seli önüne çıkan 4 binayı yıktı, 4 binayı kullanılamaz hale getirdi, 2 işyerini yok etti. 10 kişi de çamur selinde yitip gitti. Şu ana kadar 5 kişinin cesedi bulundu.