Araklı'da durum çok kötü! Bakan güvenli yerlere gidin çağrısı yaptı
ARAKLI'yı vuran felakette sel sularına kapılan 10 kişiden 5'inin cesedi bulundu. Kayıp 5 kişiyi arama çalışmaları sürerken meteorolojiden gelen haber endişeleri daha da artırdı. Önümüzdeki 3 gün için çok kuvvetli yağış alarmı verildi. Bakan da evlere dönmenin tehlikeli olduğunu söyledi.
Trabzon’un Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketinde kaybolan kişilerden birinin daha cesedine ulaşıldı. Cesedi bulunan kişinin kimliğinin teşhis edilmeye çalışıldığı belirtildi. Felakette ölen kişi sayısı 5'e yükseldi kayıplar aranıyor. Bakan Bekir Pakdemirli ise önümüzdeki 3 gün için durumun daha kötü olabileceğini belirtip 'Güvenli yerlere gidin' çağrısı yaptı. İşte Araklı'dan gelen son dakika haberleri:
Çamur seli yuttu : 5 kişi öldü 5 kayıp var
Sel felaketinden en çok Araklı'nın Yeşilyurt mahallesi etkilendi. Şiddetli yağışla birlikte dağın bir parçası kaydı ve dere yatağına doldu. Çamur seli önüne çıkan 4 binayı yıktı, 4 binayı kullanılamaz hale getirdi, 2 işyerini yok etti. 10 kişi de çamur selinde yitip gitti. Şu ana kadar 5 kişinin cesedi bulundu.
Meteorolojiden kötü haber var
Sel ve heyelanla boğuşan Araklı için meteorolojiden de kötü haberler geldi. Önümüzdeki 3 gün boyuncu çok kuvvetli yağış, heyelan, fırtına ve sel uyarısı verildi.
Kimse evine dönmesin
Araklı'da incelemede bulunan Bakan Bekir Pakdemirli, Cuma gününe kadar aralıklı olmak üzere yağış beklediklerini belirtip şunları söyledi:
-"O yüzden vatandaşlarımızın mümkün mertebe daha emniyetli alanlarda konaklamasının temini çok değerli. Yerel yönetimler, belediyemizden, büyükşehir belediyemizden, valimizden bekliyorum."