Yıldırım: PKK ve FETÖ aynı yerden emir alıyor

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, insanları tefrikaya düşürmek ve ayrıştırmanın, yerli ve milli bir proje olmadığını belirterek, "PKK bölücü terör örgütü ve FETÖ terör örgütü aynı kaynaktan beslenmekte ve aynı yerden emir almaktadır" diye konuştu.
Yıldırım, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Kalkınma Vakfı üyeleriyle Tuzla’daki bir tesiste bir araya gelen Yıldırım, pazar günü sandık başına gidilerek İstanbul'un gelecek 5 yılı için karar verileceğini söyledi.
"İstanbul, Türkiye'nin ebrusu. Türkiye'nin 7 renginin tamamı İstanbul'da. İstanbul'da yaşayan hemşehrilerimiz birbirleriyle etle kemik gibidir. Birbirimizden farklı düşünemeyiz, birbirimize şaşı bakamayız” diyen Binali Yıldırım, Bu topraklarda biz kader birliği yapmışız. İstiklal mücadelesi yaparken omuz omuza olmuşuz. 'Çanakkale geçilmez derken' yine beraber mücadele etmişiz” ifadelerini kullandı.
“Bizleri kendi içimizde tefrikaya düşürmek, ayrıştırmak, yerli ve milli bir proje değildir. 100 yıl önce başlamış bir projedir” diyen Yıldırım şunları söyledi:
Amaç, Türkiye'nin bölgedeki gücünü zayıflatmasıdır. PKK bölücü terör örgütü ve FETÖ terör örgütü aynı kaynaktan beslenmekte ve aynı yerden emir almaktadır. Kürtlerin de Türklerin de tek sorunu PKK bölücü terör örgütüdür. Bu örgüt bölgenin kalkınmasını geciktirmiştir. Bu örgüt, inanların gelecek ümitlerini yok etmiştir. AK Parti ile yol çıktığımızda bir şeye karar verdik. İnkar politikalarına son verdik. Etnik kimliğimiz, bizim seçtiğimiz bir şey değil. Kürt, Türk, Gürcü, Laz mı doğacağız, buna biz karar vermiyoruz. Anamıza, babamıza biz karar vermiyoruz. O halde etnik kimliğimiz neden bir olumsuzluk olsun. Buradan açık söylüyorum; Etnik kimliğinizle gurur duyun. Herkes etnik kimliğiyle gurur duysun. Çünkü, o sizin gururunuzdur, doğuştan gelen hakkınızdır. Bunun üzerinden sizi yargılamaya kalkanlar, tarih boyunca büyük acılar yaşattılar. O acıları yaşatanların bugün, 'Sizi kucaklıyorum' diye etrafınızdan dolaşması tam bir ikiyüzlülüktür. Hem ekonomik hem de sosyal olarak üzerimize gelerek, kardeşliğimizin, birliğine ve beraberliğine yönelik oyunlar oynanıyor. Birtakım projeler hayata geçiriliyor. FETÖ, PKK, DEAŞ bu projelerin devamıdır. Sizlerin duası ve desteğiyle eğer bu göreve gelirsem, ayrı gayrı yok. Bütün hemşehrilerime aynı şefkat ve aynı sevgiyi göstereceğim. Mutlaka bölge insanlarından yakın çalışma arkadaşlarımı olacaktır. Herkese hak ettiği kadar yer verilecek. Amerika'sı, Avrupa'sı herkes burnunu soktu. Sanki Türkiye seçimi yapılıyor. Bu bile bir şeyi gösteriyor: Türkiye'nin istikrarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha bu seçimler göstermiştir. Kimseye husumetimiz yok. Rakibim kendini, biz de kendimizi anlatıyoruz. Kendimi de diğer adayla kıyaslayacak değilim. Böyle bir hadsizlik yapamam. Rakibimdir. Ama ben, İstanbulluların, hemşehrilerimin takdirine bırakıyorum. Görülecek makamların birçoğunu gördüm. Mesele mevki makam değil. Başbakanlık koltuğunu bırakırken, 'Bir Ali değil bin Ali feda olsun' diyerek bıraktım. Yeter ki, Türkiye'nin istikrarı sürsün ve vesayet dayatmalarından kurtulmuş olsun.