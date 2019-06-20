Yıldırım: PKK ve FETÖ aynı yerden emir alıyor

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, insanları tefrikaya düşürmek ve ayrıştırmanın, yerli ve milli bir proje olmadığını belirterek, "PKK bölücü terör örgütü ve FETÖ terör örgütü aynı kaynaktan beslenmekte ve aynı yerden emir almaktadır" diye konuştu.

Yıldırım, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Kalkınma Vakfı üyeleriyle Tuzla’daki bir tesiste bir araya gelen Yıldırım, pazar günü sandık başına gidilerek İstanbul'un gelecek 5 yılı için karar verileceğini söyledi.

"İstanbul, Türkiye'nin ebrusu. Türkiye'nin 7 renginin tamamı İstanbul'da. İstanbul'da yaşayan hemşehrilerimiz birbirleriyle etle kemik gibidir. Birbirimizden farklı düşünemeyiz, birbirimize şaşı bakamayız” diyen Binali Yıldırım, Bu topraklarda biz kader birliği yapmışız. İstiklal mücadelesi yaparken omuz omuza olmuşuz. 'Çanakkale geçilmez derken' yine beraber mücadele etmişiz” ifadelerini kullandı.

“Bizleri kendi içimizde tefrikaya düşürmek, ayrıştırmak, yerli ve milli bir proje değildir. 100 yıl önce başlamış bir projedir” diyen Yıldırım şunları söyledi: