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Askerlik düzenlemesinde yeni formül! 460 bin kişiyi ilgilendiriyor

Askerlik düzenlemesinde yeni formül! 460 bin kişiyi ilgilendiriyor

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti, yaklaşık 460 bin bakaya ve yoklama kaçağının bedelli askerlikten kuraya girmeden bir kereliğine yararlanması için yeni formül üzerinde uzlaştı.

TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri sürdürülen 'Asker Alma Kanunu'nun bazı maddelerinde değişiklik yapılacak.

460 bin bakaya ve asker kaçağı için formül

Yaklaşık 460 bin bakaya ve asker kaçağının, bedelli askerlikten bir kere yararlanmaları için yeni formül üzerinde Meclis'te anlaşıldı. Buna göre, teklife geçici madde eklenecek. Bakaya ve asker kaçaklarının, belirlenecek tarihte bedelli karşılığı olan parayı yatırmaları halinde, kuraya girmeden bedelli askerlikten yararlanmaları sağlanacak. Değişikliğin, görüşmelerine devam edilen yasa teklifine geçici madde olarak eklenmesi öngörülüyor.

İdari para cezalarına bir kereliğine af

Bakaya ve yoklama kaçakları için verilen idari para cezalarının da bir kere affedilmesi öngörülüyor. Askerliğini yapmış olanları kapsayacak af düzenlemesinin de Genel Kurul'da görüşmeleri sürdürülen kanuna, geçici maddeyle eklenmesi üzerinde iktidar ve muhalefet parti gruplarının anlaştığı belirtildi.

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