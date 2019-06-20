Nusret'in yeni restorantına ünlü akını oldu! Ziyafet çekmenin karşılığı ise dudak uçuklatıyor
Nusret Gökçe'nin Yunanistan'da açtığı yeni restorantına ünlü isimler akın etti. Yeni restorantta ise ziyafet çekmek isteyenlerin 20 bin TL'yi gözden çıkarmak istedikleri söyleniyor.
Tuz serpme hareketiyle fenomen olan ünlü kasap Nusret Gökçe, restorant zincirine bir yenisini daha ekleyerek Yunanistan'ın gözde adası Mykonos'ta restoran açtı. Nusret'in yeni mekanı kısa sürede dünyaca ünlü futbolcularla doldu taştı.
Roma'da forma giyen Stephan El Shaarawy, Real Sociedad'lı Theo Hernandez, Ukraynalı Yevhen Konoplyanka ve Juventus'un Türk yıldızı Emre Can, Nusret'in pişirdiği etlerle komşuda ziyafet çeken yıldızlardan sadece birkaçıydı.
Takvim'de yer alan habere göre; ünlü futbolcularla Yunanistan sosyetesinin akın ettiği mekan öylesine rağbet gördü ki; ön taraftaki deniz manzaralı masaların rezervasyonları bir ay boyunca kapandı.
Öte yandan, Mykonos'ta çalışmanın yanı sıra tatili de aradan çıkaran Nusret, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarıyla da gündem oldu.