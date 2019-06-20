Nusret'in yeni restorantına ünlü akını oldu! Ziyafet çekmenin karşılığı ise dudak uçuklatıyor

Nusret'in yeni restorantına ünlü akını oldu! Ziyafet çekmenin karşılığı ise dudak uçuklatıyor

Nusret Gökçe'nin Yunanistan'da açtığı yeni restorantına ünlü isimler akın etti. Yeni restorantta ise ziyafet çekmek isteyenlerin 20 bin TL'yi gözden çıkarmak istedikleri söyleniyor.

Nusret'in yeni restorantına ünlü akını oldu! Ziyafet çekmenin karşılığı ise dudak uçuklatıyor - Sayfa 1

Tuz serpme hareketiyle fenomen olan ünlü kasap Nusret Gökçe, restorant zincirine bir yenisini daha ekleyerek Yunanistan'ın gözde adası Mykonos'ta restoran açtı. Nusret'in yeni mekanı kısa sürede dünyaca ünlü futbolcularla doldu taştı. 

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Nusret'in yeni restorantına ünlü akını oldu! Ziyafet çekmenin karşılığı ise dudak uçuklatıyor - Sayfa 2

Roma'da forma giyen Stephan El Shaarawy, Real Sociedad'lı Theo Hernandez, Ukraynalı Yevhen Konoplyanka ve Juventus'un Türk yıldızı Emre Can, Nusret'in pişirdiği etlerle komşuda ziyafet çeken yıldızlardan sadece birkaçıydı.

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Nusret'in yeni restorantına ünlü akını oldu! Ziyafet çekmenin karşılığı ise dudak uçuklatıyor - Sayfa 3

Takvim'de yer alan habere göre; ünlü futbolcularla Yunanistan sosyetesinin akın ettiği mekan öylesine rağbet gördü ki; ön taraftaki deniz manzaralı masaların rezervasyonları bir ay boyunca kapandı.

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Nusret'in yeni restorantına ünlü akını oldu! Ziyafet çekmenin karşılığı ise dudak uçuklatıyor - Sayfa 4

Öte yandan, Mykonos'ta çalışmanın yanı sıra tatili de aradan çıkaran Nusret, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarıyla da gündem oldu.

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