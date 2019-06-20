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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan faizle ilgili açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan faizle ilgili açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı basınla görüşmesinde faiz politikasına, hele hele yüksek faiz politikasına karşı olduğunu söyledi ve "Yüksek enflasyonun sebebi bana göre yüksek faizdir" dedi. Erdoğan, "Fed faizleri düşürdü ama benim ülkemde yüzde 24'lerde, böyle bir şey olmaz." ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı basınla görüşmesinde ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın öne çıkan açıklamaları şöyle:

- Faiz politikalarına hele hele yüksek faiz politikalarına karşıyım. Faiz bize zarar veriyor. Yüksek enflasyonun bana göre en önemli sebebi yüksek faizdir.

-Fed faizleri düşürdü ama benim ülkemde yüzde 24'lerde, böyle bir şey olmaz. Faiz konusunda Trump'la düşüncelerimiz örtüşüyor, o da düşük faiz diyor. Dalgalı kur rejimiyle biz akışımızı devam ettiririz.

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