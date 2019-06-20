Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekrem İmamoğlu'yla iglili Sayıştay raporunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2016 Sayıştay raporunda Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü belediye başkanlığı döneminde 11 adet kamu zararına yol açan işlem tespit edildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Bahçelievler'de toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan'ın hedefinde CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu vardı. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

Gizli otel buluşmasına tepki

TV programından önce moderatörlerle otelde bir araya gelip soruları alıyor ve hazırlıkları yapıp gece programa çıkıyor. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bunlarınki yatsıya kadar bile yanmadı. Çabuk söndü. Pazar günü bu mumu tamamen söndürmeye var mıyız?

Sayıştay 2016 yılında Beylikdüzü'nde 11 adet kamu zararı tespit etti

CHP'nin adayı var. Kimdir bu aday? Kendisi her fırsatta Sayıştay raporlarından söz ederek Büyükşehir Belediyesi'ni itham ediyor. Bu kişinin Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminin 2016 yılındaki faaliyetleriyle ilgili 11 adet kamu zararına yol açan işlem tespit edilmiştir. Kim tarafından? Sayıştay tarafından. Bu zararların kendisinden tazminine karar verilmiştir. Bu adayın (Ekrem İmamoğlu) sicili, Sayıştay raporlarıyla tespitli şekilde bozuktur.

Anıtkabir Defteri'ne belediye başkanıyım diyerek imza attı. Bu nasıl bir iş? Anıtkabir yönetimi o yaprağı çekti aldı. Al sana bir ders daha. Sahip olmadığı bir unvanı kullanana ne derlerse bu kişi de odur.

İBB verilerinin kopyalanması FETÖ metodudur

Dışarıdan birilerin getirip belediyenin verilerini kopyalamaya çalışıyor. 3 kişi getiriyor dışarıdan. Ondan sonra diyor ki ne olacak bunlar yapılır. Çok da pişkin. Bu veri hırsızlarına da ne denildiğini gerek hukuki gerekse siyasette çok iyi bilirler. Belediye verileri zaten iki farklı yerde sürekli yedeklenir. Derdi verileri korumak değil onları alıp bir yerlere servis etmektir. Bu FETÖ metodudur.

Şimdi bu şahıs, 'Kim çaldı?' diyor. Bunu bize sormayacaksın, bunu sen kendine soracaksın. Fail ortada, 29 puandan 13 puana nasıl indi?

Görüşmenin süresi 45 dakika

Tespit ettik, görüşmenin süresi 45 dakika, aynı odada birlikte kalmışlar, yani soruları çalmışlar. Çıktığı televizyon programında Binali Bey'in soruları istediği yalanını yüzü kızarmadan söyleyebiliyor.

Seçilse bile vitrin süsü olacak

Bu sadece vitrin süsü olarak seçilse bile belediye başkanlığı yapacak o kadar, vitrin süsü. En ufak bir yanlışta karşısına Meclis dikilecek.

Kaftancıoğlu'nun domuzla da arası bayağı iyi

Beni çalıştırmayacaklar diyor. Demek ki doğru dürüst hareket etmeyeceğini biliyor. Ahmet Kaya'nın şarkısındaki gibi ifade edecek olursak nereden baksan tutarsızlık. Yaptıklarında olup bitenlerden bu kadar bihaber CHP adayına İstanbul'un yönetimi emanet edilebilir mi? İstanbul il başkanı tam bir terör örgütünün temsilcisi DHKP/C domuzla da arası bayağı iyi. CHP adayı sürekli tekliyor.

Mısır yönetimine: Zalimler için yaşasın cehennem

Mursi rahmetli oldu, CHP destekçileri tweetler atmaya başladılar. "Erdoğan senin de akıbetin Mursi gibi olacak" dediler, biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık. Mursi mahkeme salonunda 25 dakika can çekişirken doktor çağırmadılar, orada ölümünü beklediler. Mısır yönetimine sesleniyorum, Mısır adli makamlarına sesleniyorum: Zalimler için yaşasın cehennem.

İstanbul risk altına sokulabilecek bir şehir değildir

İstanbul her ne sebeple olursa olsun geleceği risk altına sokulabilecek bir şehir değildir, İstanbul'a hep birlikte sahip çıkmalıyız. İstanbul'a olan sevgimizin en büyük ispatı ülkemizin en önemli proje geliştiricilerinden birini aday göstermemizdir. Binali Yıldırım kardeşimiz ne zaman proje dese, karşı taraf işi laf kalabalığına çekiyor.