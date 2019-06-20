İmamoğlu battı! Hasan Kaçan'dan her satırı olay açıklamalar

Kurgulanmış bir karakter: "Ekrem İmamoğlu, sıfır Hollywood tekniklerine göre kurgulanmış bir karakter. Muharrem İnce kast olarak oturmuştu. Garip durmuyordu. Ellerinde başka bir materyal olmadığı için bütün bu aktörün üzerine oynadılar. 'Her şey güzel olacak' isimli dizi tutmaz, batar. Bu dizinin çok reklamı yapılıyor. 15 senelik bir film, her yerde üst sırada sunuluyor. Şuuraltı yapılıyor."