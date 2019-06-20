HABER /  GÜNCEL

Boş arazide öldürülmüştü! Zanlı 70 güvenlik kamerası incelenerek yakalandı

Demirören Haber Ajansı
Boş arazide öldürülmüştü! Zanlı 70 güvenlik kamerası incelenerek yakalandı

BURSA’da boş arazi silahla öldürülmüş halde bulunan Nazan Kırkgöz'ün (30) katil zanlısı Yusuf Mıcık (55), polis tarafından yakalandı. 70  güvenlik kamerasını inceleyerek yakalanan Mıcık, Kırgöz'ü, cinsel ilişki için gittikleri yer konusunda çıkan anlaşmazlık sonrası öldürdüğünü ortaya çıktı.

İddiaya göre, Yusuf Mıcık, Nazan Kırkgöz ile para karşılığı cinsel ilişki için anlaştı. Otomobiline aldığı Kıkgöz, Mıcık'a Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki boş araziye gitmesini söyledi. İkili buraya geldiğinde ise Yusuf Mıcık, kadına, boş arazide ilişkiye girmek istemediğini söyledi.  Kırkgöz, bunun üzerine Mıcık'ın otomobilinde bulunan cep telefonunu alıp, kaçmaya başladı. 

Karnından ve göğsünden vuruldu
Yusuf Mıcık da belinden çıkardığı tabancayla Nazan Kırkgöz’e ateş açtı. Kırkgöz, karnından ve göğsünden vuruldu. Mıcık, otomobiliyle olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyan mahalleli polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Kırkgöz’ün cansız bedeniyle karşılaştı.

70 güvenlik kamerası incelendi 
Cinayetin ardından araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri ile çevredeki 70  güvenlik kamerasını inceleyerek, şüphelinin 5 çocuk babası Yusuf Mıcık olduğunu tespit etti. Takibe alınan Mıcık, saklanmak için gittiği arkadaşının evinin girişinde yakalanarak, gözaltına alındı.

Cinayet silahı dedektörle bulundu
Yusuf Mıcık, sorgusunda suçunu itiraf ederek, cinayet silahını evinin bahçesine gömdüğünü söyledi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dedektörle yaptıkları arama ile yerini belirlediği tabancayı, kazma ve kürekle toprağı kazarak buldu.

"Ben burada ilişkiye girmem"
Mıcık'ın ilk ifadesinde, ''Yol üzerinde ilişkiye girmek için Nazan Kırkgöz ile anlaştık. İlişkiye girmek için beni boş bir arsaya götürdü. Ben de 'burada ilişkiye girmem' dedim. Arabada bulunan cep telefonumu aldı, vermeyeceğini söyledi. Belimde bulunan silah ile iki el ateş edip kaçtım, pişmanım” dediği öğrenildi.

"Neden öldürdüğümü bilmiyorum"
Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Mıcık, basın mensuplarının "Neden yaptınız?" sorusuna, “Neden öldürdüğümü bilmiyorum. Alkollüydüm, pişmanım” şeklinde cevap verdi. Mıcık, mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan faizle ilgili açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan faizle ilgili açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekrem İmamoğlu'yla iglili Sayıştay raporunu açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekrem İmamoğlu'yla iglili Sayıştay raporunu açıkladı
Talihsiz kadına teşhis konulamıyor! Göğüsleri durmadan büyüyor
Talihsiz kadına teşhis konulamıyor! Göğüsleri durmadan büyüyor
Askerlik düzenlemesinde yeni formül! 460 bin kişiyi ilgilendiriyor
Askerlik düzenlemesinde yeni formül! 460 bin kişiyi ilgilendiriyor
Vladimir Putin canlı yayında tüm dünyaya açıkladı! Sonu felaket olur
Vladimir Putin canlı yayında tüm dünyaya açıkladı! Sonu felaket olur
Yıldırım: PKK ve FETÖ aynı yerden emir alıyor
Yıldırım: PKK ve FETÖ aynı yerden emir alıyor
ÖNCEKİ HABERLER
İnsülin direnci nedir? Tehlikeli olmaması için bu belirtilere dikkat
İnsülin direnci nedir? Tehlikeli olmaması için bu belirtilere dikkat
İstanbul seçim sonuçları KONDA son seçim anketini açıkladı
İstanbul seçim sonuçları KONDA son seçim anketini açıkladı
Temmuz ayında engelli maaşı ne kadar olacak zam olacak mı?
Temmuz ayında engelli maaşı ne kadar olacak zam olacak mı?
3600 ek gösterde 23 Haziran'dan sonra çıkar mı son haber
3600 ek gösterde 23 Haziran'dan sonra çıkar mı son haber
Ekrem İmamoğlu'nun vaadinin 2016 yılından beri uygulandığı öğrenildi
Ekrem İmamoğlu'nun vaadinin 2016 yılından beri uygulandığı öğrenildi
Wilma Elles kaç yaşında nereli eşi Kerem Göğüş ile boşandı mı?
Wilma Elles kaç yaşında nereli eşi Kerem Göğüş ile boşandı mı?
İtalya’da korkunç patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İtalya’da korkunç patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Muharrem ayı ne zaman 2019 muharrem orucu kaç gün tutulur?
Muharrem ayı ne zaman 2019 muharrem orucu kaç gün tutulur?
Yorumlar