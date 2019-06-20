HABER /  EKONOMİ

Putin ABD'nin Huawei'ye yönelik yaptırımlarına yönelik konuştu

Putin ABD'nin Huawei'ye yönelik yaptırımlarına yönelik konuştu

Rusya Devlet Başkanı Putin ABD'nin Huawei'ye yönelik yaptırımlarında hedefin Çin'in gelişmesini durdurmak olduğunu belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Huawei’ye yönelik yaptırımlarının  çin'in ekonomisini geriletmeyi hedeflediğini bildirdi. yıllık direkt hat (direct line) soru-yanıt toplantısında konuşan putin, çinli firmalara karşı engelleyici önlemler aldığını söyledi. çin ile ilgili bir soru üzerine putin, "huawei’ye yönelik saldırıların nedeni, küresel bir güce karşı küresel rakip olan çin’in gelişmesini durdurabilmek" dedi.

'Rusların gelir düzeyi artıyor'

Putin, bunun yanında Rus ekonomisinin düzelme yoluna girdiğine dair işaretler geldiğini belirterek, Rus vatandaşlarının yaşam standartlarının düzeleceği vaadinde bulundu. Uzun bir sürenin ardından Rus vatandaşlarının gelir düzeyinin giderek artmaya başladığını da belirten Putin bu yıl ve gelecek yıl Rus vatandaşlarının yaşam standartlarının artması konusunda önemli iyileşmeler sağlanacağı görüşünü dile getirdi. Ukrayna ile ilgili bir soru üzerine Putin, tutuklu bulunan Ukraynalı denizcilerin serbest bırakılmasından önce Moskova’nın bu ülkede tutulan Rus vatandaşlarının durumunu düşünmek zorunda olduğunu söyledi.

SON DAKİKA HABERLERİ
YÖK'ten lisans ve önlisans kontenjanı açıklaması! Üniversiteye gidecekler dikkat!
YÖK'ten lisans ve önlisans kontenjanı açıklaması! Üniversiteye gidecekler dikkat!
FETÖ'cü Fikret Seçen’in hainliğine bakın! Sahte delille 163 kişiyi...
FETÖ'cü Fikret Seçen’in hainliğine bakın! Sahte delille 163 kişiyi...
Boş arazide öldürülmüştü! Zanlı 70 güvenlik kamerası incelenerek yakalandı
Boş arazide öldürülmüştü! Zanlı 70 güvenlik kamerası incelenerek yakalandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan faizle ilgili açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan faizle ilgili açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekrem İmamoğlu'yla iglili Sayıştay raporunu açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekrem İmamoğlu'yla iglili Sayıştay raporunu açıkladı
Talihsiz kadına teşhis konulamıyor! Göğüsleri durmadan büyüyor
Talihsiz kadına teşhis konulamıyor! Göğüsleri durmadan büyüyor
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul seçim anketleri ORC seçim anketi kim önde son durum
İstanbul seçim anketleri ORC seçim anketi kim önde son durum
23 Haziran İstanbul seçim sonuçları OPTİMAR anketi
23 Haziran İstanbul seçim sonuçları OPTİMAR anketi
TOKİ evleri kura ile sahiplerine buldu
TOKİ evleri kura ile sahiplerine buldu
İnsülin direnci nedir? Tehlikeli olmaması için bu belirtilere dikkat
İnsülin direnci nedir? Tehlikeli olmaması için bu belirtilere dikkat
İstanbul seçim sonuçları KONDA son seçim anketini açıkladı
İstanbul seçim sonuçları KONDA son seçim anketini açıkladı
Yaşlılık maaşlarına zam mı geldi Temmuz'da ne kadar ödenecek?
Yaşlılık maaşlarına zam mı geldi Temmuz'da ne kadar ödenecek?
3600 ek gösterde 23 Haziran'dan sonra çıkar mı son haber
3600 ek gösterde 23 Haziran'dan sonra çıkar mı son haber
Abdülmetin Balkanlıoğlu kimdir ne zaman öldü ölüm twitter'da TT oldu
Abdülmetin Balkanlıoğlu kimdir ne zaman öldü ölüm twitter'da TT oldu
Yorumlar