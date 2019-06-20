23 Haziran İstanbul seçim sonuçları OPTİMAR anketi

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığı için İstanbullular 23 Haziran pazar günü bir kez daha sandık başına gidecek. Peki seçim anketlerine göre Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu önde? İşte son İstanbul seçim anketleri ve OPTİMAR'ın seçim anket sonuçları...

İSTANBUL seçimlerine artık sayılı günler kaldı. Milyonlarca İstanbullu 23 Haziran pazar günü bir kez sandık başına gidecek ve yeni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını seçecek. Peki seçim öncesi halkın nabzını tutan anket şirketleri ne diyor? Son İstanbul seçim anketlerine göre Binali Yıldırım mı yoksa Ekrem İmamoğlu mu önde? İşte OPTİMAR ve diğer anketlerin seçim sonuçları...

Optimar Araştırma

Optimar Araştırma şirketi, 23 Haziran'da yapılacak seçimlerle ilgili yaptığı son ankette CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun yüzde 52 ile Binali Yıldırım’ın dört puan önünde olduğunu ortaya koydu.

Şirketin yönetim kurulu başkanı Hilmi Daşdemir, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) gerekçeli kararının açıklanmasından sonra yapılan yeni araştırmanın da önümüzdeki günlerde sonuçlanacağını belirtti.