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YÖK'ten lisans ve önlisans kontenjanı açıklaması! Üniversiteye gidecekler dikkat!

YÖK'ten lisans ve önlisans kontenjanı açıklaması! Üniversiteye gidecekler dikkat!

Yükseköğretim Kurumu (YÖK), milyonlarca adayın heyecanla beklediği 2019-YKS üniversite kontenjanlarını açıkladı.

Yükseköğretim Kurumundan (YÖK) yapılan açıklamada "Bu yıl üniversitelerin ön lisans ve lisans düzeyinde örgün öğretim programları için 835 bin 66 kontenjan belirlendi" denildi. 

Açıklamada, "Öğretmenlik programlarının kontenjanları toplamda yaklaşık yüzde 10 azaltıldı. Öğretmenlik programlarının kontenjanı geçen sene 53 bin 796 iken bu sene 48 bin 546 olarak belirlendi. Kontenjanlar, tıp programında 15 bin 50, diş hekimliğinde 6 bin 680, eczacılıkta 3 bin 524, hemşirelikte ise 15 bin 33 oldu." ifadeleri kullanıldı.

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