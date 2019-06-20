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İstanbul seçim anketleri ORC seçim anketi kim önde son durum

İstanbul seçim anketleri ORC seçim anketi kim önde son durum

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığı için İstanbullular 23 Haziran pazar günü bir kez daha sandık başına gidecek. Peki seçim anketlerine göre Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu önde? İşte son İstanbul seçim anketleri ve ORC'nin seçim anket sonuçları...

İSTANBUL  seçimlerine artık sayılı günler kaldı. Milyonlarca İstanbullu 23 Haziran pazar günü bir kez sandık başına gidecek ve yeni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını seçecek. Peki seçim öncesi halkın nabzını tutan anket şirketleri ne diyor? Son İstanbul seçim anketlerine göre Binali Yıldırım mı yoksa Ekrem İmamoğlu mu önde? İşte ORC ve diğer anketlerin seçim sonuçları...

ORC Araştırma Eğitim Danışmanlık'ın son anketine göre Ak Parti'nin adayı Binali Yıldırım yarışı yüzde 47 ile önde götürüyor. ORC'nin "23 Haziran'da kime oy vereceksiniz ?" sorusuna CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu diyenlerin oranı ise yüzde 46,7'de kaldı.

ORC'nin 31 Mart seçimleri için yaptığı ankette de Binali Yıldırım önde gösterildi. Buna göre Yıldırım oyların yüzde 50,9'unu alırken, İmamoğlu yüzde 46,6'da bulunuyor.

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