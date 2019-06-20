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Kamyonetin çarpması sonucu ölmüştü! Triatlon sporcusu son yolculuğuna uğurlandı

Demirören Haber Ajansı
Kamyonetin çarpması sonucu ölmüştü! Triatlon sporcusu son yolculuğuna uğurlandı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, bisikletiyle gezinti yaparken kamyonetin çarpması sonucu ölen triatlon ve bisiklet sporcusu Cumhur Okan (58), son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, geçen salı günü saat 20.00 sıralarında Yayla Köy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Her gün bisikletiyle gezintiye çıkarak spor yapan Cumhur Okan'a, Murat G. yönetimindeki 09 JY 168 plakalı kamyonet çarptı. Okan, kaza yerinde öldü. Okan'ın cenazesi, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kamyon sürücüsü Murat G. gözaltına alındı. Murat G.'nin emniyetteki işlemlerinin halen sürdüğü bildirildi.

Cumhur Okan için bugün öğle namazında, Yayla Camisi'nde cenaze töreni yapıldı. Bisikletçi ve triatloncu arkadaşlarının yanı sıra kalabalık bir topluluk, cenazeye katıldı. Cumhur Okan'ın eşi Hanna Okan, babası Yavuz Doğan Okan, ağabeyi İrfan Okan ile kardeşi Hakan Okan taziyeleri kabul etti. Öğlen kılınan namaz sonrası Cumhur Okan cenazesi, Yayla Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yakınları isyan etti
Cumhur Okan'ın kardeşi Hakan Okan, yollardaki kazaların artık kanıksandığını ayrıca emniyet şeridindeki kazaların arttığını belirterek, "Ağabeyim profesyonel sporcuydu. Tüm güvenlik önlemlerini alarak yola çıkardı. Kazanın olduğu gün üzerinde reflektörlü ve korumalı kıyafetleri, kaskı vardı. Olay 2 metre genişliğindeki emniyet şeridinde meydana geliyor ve fren izi yok. Nasıl bir ülke haline geldik? Yolları bırakın artık emniyet şeritlerinde kazalar oluyor. O kadar hızlı bir çarpma olmuş ki, Cumhur ağabeyimin vücudunda kırılmadık yer kalmamış" dedi.

"Yaklaşıp aniden kornaya basıyorlar"
Cumhur Okan'ın bisikletçi arkadaşları ise bazı sürücülerin bisikletlileri korkutmak, panikletmek için yanlarına yaklaşıp korna çaldığını söyleyerek, "Yolda giderken yanımıza yaklaşıp, aniden kornaya basıyorlar. Bu kazanın oluş şeklinde, aracın bu nedenle yaklaştığı ancak sürücünün direksiyonu toparlayamadığını düşündürüyor. Yoksa böyle bir yerde, geniş güvenlik şeridinde böyle bir kazanın olması normal görünmüyor" diye konuştu.

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