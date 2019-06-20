HABER /  YEREL SEÇİMLER 2019

YSK İstanbul seçmen listesine son şeklini verdi 68 bin kişi oy kullanamayacak

YSK İstanbul seçmen listesine son şeklini verdi 68 bin kişi oy kullanamayacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçmen listesine nihai şeklini verdi. Asker, hükümlü, kısıtlı, hayatını kaybeden, vatandaşlıktan çıkan toplam 68 bin 17 kişi için seçmen listesine oy kullanamaz şerhi düşüldü.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, İstanbul'da seçmen pazar günü tekrar sandık başına gidecek. Seçime sayılı günler kala YSK Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü seçmen listesine son şeklini verdi. Tekrar seçim olduğu için yeni seçmen kaydı olmadı. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde yine 10 milyon 560 bin 963 seçmen oy kullanacak. Bunların; 5 milyon 348 bin 658'i kadın, 5 milyon 212 bin 305'i erkek. Yeni seçmen kaydı olmadı ancak oy kullanamayacaklar yeniden tespit edildi.

Asker, hükümlü, kısıtlı, hayatını kaybeden, vatandaşlıktan çıkan toplam 68 bin 17 kişi için seçmen listesine oy kullanamaz şerhi düşüldü. 33 bin 775 kişi asker olduğu için, 8 bin 93 kişi hükümlü olduğu için, 4 bin 633 kişi kısıtlı olduğu için, 21 bin 157 kişi hayatını kaybettiği için, yine 359 kişi vatandaşlıktan çıktığı için seçimde oy kullanamayacak.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Nihat Zeybekçi'den Ekrem İmamoğlu'na FETÖ ve PKK çağrısı
Nihat Zeybekçi'den Ekrem İmamoğlu'na FETÖ ve PKK çağrısı
YÖK'ten lisans ve önlisans kontenjanı açıklaması! Üniversiteye gidecekler dikkat!
YÖK'ten lisans ve önlisans kontenjanı açıklaması! Üniversiteye gidecekler dikkat!
FETÖ'cü Fikret Seçen’in hainliğine bakın! Sahte delille 163 kişiyi...
FETÖ'cü Fikret Seçen’in hainliğine bakın! Sahte delille 163 kişiyi...
Boş arazide öldürülmüştü! Zanlı 70 güvenlik kamerası incelenerek yakalandı
Boş arazide öldürülmüştü! Zanlı 70 güvenlik kamerası incelenerek yakalandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan faizle ilgili açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan faizle ilgili açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekrem İmamoğlu'yla iglili Sayıştay raporunu açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekrem İmamoğlu'yla iglili Sayıştay raporunu açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Kamyonetin çarpması sonucu ölmüştü! Triatlon sporcusu son yolculuğuna uğurlandı
Kamyonetin çarpması sonucu ölmüştü! Triatlon sporcusu son yolculuğuna uğurlandı
Putin ABD'nin Huawei'ye yönelik yaptırımlarına yönelik konuştu
Putin ABD'nin Huawei'ye yönelik yaptırımlarına yönelik konuştu
Yaşlılık maaşlarına zam mı geldi Temmuz'da ne kadar ödenecek?
Yaşlılık maaşlarına zam mı geldi Temmuz'da ne kadar ödenecek?
İstanbul seçim anketleri ORC seçim anketi kim önde son durum
İstanbul seçim anketleri ORC seçim anketi kim önde son durum
23 Haziran İstanbul seçim sonuçları OPTİMAR anketi
23 Haziran İstanbul seçim sonuçları OPTİMAR anketi
TOKİ evleri kura ile sahiplerine buldu
TOKİ evleri kura ile sahiplerine buldu
Talihsiz kadına teşhis konulamıyor! Göğüsleri durmadan büyüyor
Talihsiz kadına teşhis konulamıyor! Göğüsleri durmadan büyüyor
İstanbul seçim sonuçları Gezici seçim anket sonuçları son durum
İstanbul seçim sonuçları Gezici seçim anket sonuçları son durum
Yorumlar 1 yorum